Alyssa Milano, destrozada tras la muerte de Julian McMahon, su inseparable compañero en ‘Embrujadas’: "Tengo el corazón roto"

Anoche, la muerte de Julian McMahon conmocionaba al mundo de la interpretación. El icónico actor australiano fallecía anoche tras una dura lucha contra el cáncer. Hoy, su inseparable compañera en 'Embrujadas', Alyssa Milano, llora su pérdida.

La intérprete ha escrito un emotivo post en Instagram recordando a su compañero con una foto juntos: "Tengo el corazón roto", comienza el escrito.

La actriz recuerda los buenos momentos que pasó con McMahon rodando la serie: "Pasamos años juntos en 'Embrujadas', años de escenas, historias y tantos momentos. Me hizo sentir segura(...). Me desafió, me burló, me apoyó. Éramos tan diferentes y sin embargo, de alguna manera siempre nos entendíamos".

"Julian era más que mi marido televisivo. Era un querido amigo. El tipo que te dice la verdad incluso cuando es incómodo, pero siempre con amor", continúa el post que ha subido Milano.

Además, Alyssa termina el post mandando ánimo a la familia del actor fallecido y aprovecha para despedirse de él, aún en shock: "Perderlo se siente irreal. Demasiado pronto. Demasiado injusto. Descansa, amigo mío. Llevaré tu risa conmigo. Para siempre Cole. Para siempre Julian".