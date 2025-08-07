Anne Igartiburu releva a Ramón García en un concurso histórico que vuelve a televisión 34 años después

Anne Igartiburu regresa a la televisión autonómica vasca con un nuevo proyecto bajo el brazo. La presentadora se pone al frente de ‘Tal para cual’, un histórico concurso de ETB2 que regresa a la pequeña pantalla más de tres décadas después de su estreno original. El canal autonómico ha abierto el casting con una promoción en la que Igartiburu invita a las parejas a poner a prueba cuánto saben el uno del otro.

"¿Conoces de verdad a tu pareja? ¿Sabes lo que le gusta o lo que no soporta? ¿Ese plato que le encanta o el equipo por el que lo da todo? (...) Complicidad, risas y preguntas que os pondrán a prueba en ‘Tal para cual’. Espero conoceros y que vosotros también os conozcáis muy bien", dice Anne en el vídeo promocional que ya emite la cadena.

La nueva etapa de ‘Tal para cual’ supone la recuperación de un formato nacido en ETB2 en el año 1991, entonces presentado por Ramón García. El programa enfrentaba a parejas reales que debían demostrar cuánto se conocían a través de divertidas pruebas y preguntas sobre sus hábitos, manías y gustos personales. El éxito del formato fue tal que, años más tarde, dio el salto a una cadena nacional.

En 2006, Antena 3 apostó por una versión renovada del programa con Anabel Alonso como presentadora. Sin embargo, su recorrido fue más breve: apenas cuatro meses en la parrilla vespertina antes de ser reemplazado por una oferta de cine.

Ahora, con Anne Igartiburu al frente, ‘Tal para cual’ intentará conquistar a una nueva generación de espectadores desde ETB2. Aún no se ha confirmado su fecha de estreno, pero el canal ya ha iniciado la fase de selección de parejas.