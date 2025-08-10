Emotivo momento
Terelu rompió a llorar en 'Fiesta' recordando a su madre: "Esta canción la pusimos en su funeral"
La presentadora se ha emocionado con una de las canciones que ha repasado el programa
Kevin Rodríguez
Terelu Campos es la encargada de presentar 'Aires de fiesta' este verano, una sección al más puro estilo '¡Qué tiempo tan feliz!' que se emite dentro del programa 'Fiesta' y donde se homenajea a grandes artistas de la canción de nuestro país.
Ayer sábado le tocó el turno a Rocío Dúrcal y la presentadora ya avisaba al inicio de la sección de que podía llegar a emocionarse si sonaba una canción muy especial.
Y así acabó sucediendo cuando Mercedes Durán interpretaba 'Amor eterno'. En los primeros compases de la canción ya podíamos ver a Terelu llorando y poco después a Mercedes tratando de calmarla mientras seguía cantando el tema.
"Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral, es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción", explicaba la presentadora.
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- El alcalde se llevó la bronca de la noche en La Rosaleda
- El Málaga CF ilusiona y se lleva el Costa del Sol ante el Betis (3-1)
- Karol G sorprende con su pasado musical en Málaga: 'Hacía muchas discotecas…
- De la Torre se justifica por elevar el tono y por los desalojos en el último y tenso pleno sobre la limpieza en Málaga
- La inversión estadounidense en la Costa del Sol, en máximos históricos
- El calor se cebará este fin de semana con el interior de Málaga mientras dará un respiro al litoral
- Extinguido el incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba