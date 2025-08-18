laSexta desmonta el mayor bulo sobre la meteorología de los últimos años: ¿son más alarmistas con los colores de los mapas y las temperaturas?

Con la llegada de nuevas olas de calor, vuelve a circular una teoría que acusa a los medios de comunicación de exagerar el aspecto de los mapas del tiempo. Según este bulo, se han intensificado los colores para transmitir mayor dramatismo y alimentar el miedo al cambio climático. La realidad es que se trata de una confusión entre los mapas de temperaturas, que cuentan con una escala amplia y detallada, y los mapas de avisos, que utilizan únicamente cuatro colores para indicar situaciones de riesgo.

laSexta Noticias aprovechó los incendios registrados en el noroeste de España para abordar de nuevo este tema en directo. Beatriz Zamorano, presentadora del informativo, recordó a los espectadores que este tipo de acusaciones se repiten cada verano. “Nos acusan de manipular los mapas de temperatura, para hacer creer que el calentamiento global es mentira. Denuncian que exageramos con estos colores”, señaló ante la cámara.

Para aclarar la diferencia entre ambos tipos de gráficos, la cadena dio la palabra a Belén Samper, meteoróloga de la casa. La especialista explicó que la escala de colores empleada procede de la Agencia Estatal de Meteorología y que se aplica sin cambios desde hace más de 25 años. Precisó además que los mapas de avisos solo cuentan con el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, y que compararlos con los de temperaturas es un error de base.

Con esta intervención, laSexta buscó frenar la desinformación en torno a la meteorología y subrayar que los mapas que se emiten en televisión responden a criterios científicos establecidos desde hace décadas, sin modificaciones encaminadas a exagerar el impacto del calor.