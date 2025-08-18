OBITUARIO

Muere Ricardo Medina, creador de 'Madrid directo' y 'España directo', a los 67 años

El periodista, uno de los fundadores de Telemadrid, dirigía su propia productora.

Ricardo Medina

Ricardo Medina / FORTA

Carlos Merenciano

Madrid

El periodismo español está de luto. Ricardo Medina, creador de programas tan emblemáticos como 'Madrid directo' y 'España directo', ha fallecido de forma repentina a los 67 años, según confirmó Telemadrid, cadena en la que desarrolló gran parte de su carrera y que ayudó a poner en marcha desde sus orígenes.

*En elaboración...

