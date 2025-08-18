OBITUARIO
Muere Ricardo Medina, creador de 'Madrid directo' y 'España directo', a los 67 años
El periodista, uno de los fundadores de Telemadrid, dirigía su propia productora.
Carlos Merenciano
Madrid
El periodismo español está de luto. Ricardo Medina, creador de programas tan emblemáticos como 'Madrid directo' y 'España directo', ha fallecido de forma repentina a los 67 años, según confirmó Telemadrid, cadena en la que desarrolló gran parte de su carrera y que ayudó a poner en marcha desde sus orígenes.
