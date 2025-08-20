Debate encendido
Almudena Ariza y Juan Ramón Lucas claman contra la "doctora en periodismo" que acosó a la ministra Montero: "Es infame"
Una supuesta periodista grabó un tenso encontronazo con la vicepresidenta primera en Rota, provocando el rechazo de destacados profesionales del sector.
Carlos Merenciano
Un vídeo que muestra un tenso enfrentamiento entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y una mujer que se identifica como periodista, ha generado una fuerte polémica en redes sociales y entre la profesión. La "doctora en periodismo" Cristina Martín Jiménez se acercó a la ministra en una cafetería de Rota (Cádiz), grabándola sin su consentimiento y lanzándole reproches con un tono despectivo y acusatorio.
En las imágenes, se observa cómo la conversación se torna tensa rápidamente cuando Montero se percata de que está siendo grabada. A pesar de la negativa de la ministra a responder, y de la recriminación de su equipo, Martín Jiménez insiste en su condición de periodista y en que está en un espacio público. La mujer la cuestiona sobre la falta de medios para combatir los incendios, preguntándole "¿Dónde está el dinero?", y sobre los presupuestos, insinuando que perjudican a Andalucía.
El vídeo ha provocado un intenso debate en el sector. Mientras algunos usuarios han aplaudido las críticas a la ministra, figuras de prestigio como Almudena Ariza y Juan Ramón Lucas han condenado firmemente la actitud de la comunicadora. Ariza ha sido rotunda en sus redes sociales: "¿Periodismo? Así, rotundamente: NO". Lucas ha ido más allá, calificando el acto de "abuso", "manipulación" e "infame". El periodista ha insistido en la necesidad de que la profesión "ponga límites a este tipo de actitudes, a esa gran mentira del supuesto 'periodismo ciudadano'".
Martín Jiménez, además de su tono elevado y de frases como "no me hables" o "no me comas la cabeza", ha sido criticada por la evidente parcialidad de sus preguntas. Por su parte, la ministra Montero, ante la insistencia de la mujer y su escolta, que la calificó de "intromisión", ha respondido que "intromisión la suya a nuestro dinero y a nuestros impuestos". Finalmente, la comunicadora fue invitada a abandonar la terraza del establecimiento.
