¿Dónde se pueden ver las series en las que ha participado Verónica Echegui?

La carrera de Verónica Echegui no solo brilló en el cine, también dejó una huella muy reconocida en la ficción televisiva. Tras su fallecimiento a los 42 años, repasamos dónde se pueden ver las series en las que participó la actriz madrileña, que dejó personajes memorables y proyectos muy diversos a lo largo de dos décadas.

Su debut en televisión se remonta a 'Una nueva vida', emitida en Telecinco en 2003, aunque actualmente no se encuentra disponible en streaming. Poco después apareció en 'Paco y Veva', que puede revisarse en RTVE Play. También participó en un episodio de 'Cuéntame cómo pasó', disponible en RTVE Play, Prime Video y Netflix, aunque en esta última no está incluido el episodio en el que intervino.

Echegui también dio el salto internacional en producciones como 'Fortitude', que no está disponible actualmente en plataformas, y en 'Trust', accesible en Disney+. Entre sus trabajos en España, destacan 'Apaches', disponible en Atresplayer y Movistar Plus+, y la aclamada 'Paquita Salas', en Netflix.

En los últimos años protagonizó algunos de los proyectos más reconocidos del catálogo de ficción español en streaming: 'Días de Navidad' y 'Intimidad', ambas en Netflix; '3 Caminos', en Prime Video; y 'Los pacientes del doctor García', también en Netflix. Además, formó parte de 'Citas Barcelona', que puede encontrarse en Prime Video y en la plataforma catalana 3Cat, y terminó su carrera con 'A muerte', una ficción que puedes ver en Apple TV+ y Atresplayer.

Una filmografía televisiva que demuestra la versatilidad de Verónica Echegui y que ahora puede revisarse en múltiples plataformas para recordar su talento en la pequeña pantalla: