Nueva apuesta
RTVE pone fecha a 'Directo al grano', su nuevo magacín de actualidad con Marta Flich y Gonzalo Miró, y anuncia hasta 35 colaboradores
El espacio arrancará el 15 de septiembre y contará con Ramón Espinar, Ada Colau y Pilar García de la Granja, entre otros tertulianos
Carlos Merenciano
RTVE ha anunciado la puesta en marcha de 'Directo al grano', un magacín diario de actualidad que se estrenará el próximo lunes 15 de septiembre en La 1 con Marta Flich y Gonzalo Miró al frente. El programa contará con un amplio plantel de colaboradores y busca abordar política, sociedad y sucesos con un enfoque directo y sin rodeos.
Según recoge Vertele, Esther González Garín, directora de Magazines de RTVE, defendió la propuesta como “una televisión viva” y añadió: “Queremos dar que hablar y estar en la conversación social. Queremos aunar talento, tanto delante como detrás de cámaras”.
Por su parte, Óscar Cornejo subrayó que el formato no será neutral: “En este entorno tan polarizado, huimos de la equidistancia. 'Directo al grano' se va a mojar. La equidistancia no tiene nada que ver con la objetividad”. Y añadió: “Escuchamos que los políticos se han desconectado de la calle, pero creo que muchos periodistas también. Nuestro reto es reconectar con la calle”.
La periodista Marta Flich expresó su entusiasmo por volver a RTVE: “Esta es una casa para mí conocida y estoy encantada de volver”, asegurando que su gran reto será trasladar la política y la actualidad “a pie de calle”. Gonzalo Miró, por su parte, señaló con ironía: “Me alegra saber que voy a poder mojarme en los temas y exponer mis ideas”.
'Directo al grano' contará con hasta 35 colaboradores. Entre los primeros confirmados se encuentran Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestrynge, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán y Alfonso J. Usía. Además, Paco Lobatón tendrá un espacio dedicado a desaparecidos y se sumarán perfiles como Manuel Jabois, Emilio Domenech y Rosa Villacastín, quien se centrará en asuntos de actualidad política y social, que no de corazón.
Con esta apuesta, RTVE refuerza las tardes de La 1 con un formato que combina el análisis en plató con conexiones en la calle y que aspira a convertirse en una ventana de debate sobre la sociedad española.
