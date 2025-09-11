José Pablo López responde con ironía a Mariló Montero tras sus críticas a RTVE: "Todavía tengo recaídas"

La polémica intervención de Mariló Montero en 'La Revuelta' sigue generando reacciones. La presentadora, que acudió al programa de David Broncano como concursante de 'MasterChef Celebrity 10', sorprendió al convertir su entrevista en un alegato político en el que acusó a RTVE de tener una “ideología de izquierdas en toda la parrilla”.

“Pasará también en las comunidades autónomas, pero estaría bien que las cadenas públicas no tengan solo una ideología. Tienen que pensar en todos sus votantes”, dijo Montero, que incluso reclamó que se recuperaran los toros en la programación al considerarlos “arte y tradición”. Broncano, por su parte, replicó que resulta “contradictorio” hablar de censura cuando esas afirmaciones se hacen “con total libertad en programas de máxima audiencia”.

Ahora ha sido el propio presidente de RTVE, José Pablo López, quien ha decidido responder, aunque lo ha hecho con ironía y sin perder el sentido del humor. “A todos los que os habéis preocupado por mí os lo agradezco. Me encuentro ya mejor. La receta de Mariló para mi ideología crónica parece estar funcionando... aunque todavía tengo recaídas en Twitter”, publicó en sus redes sociales.

El mensaje, acompañado de un emoji risueño, ha sido interpretado como una contestación elegante y desenfadada a las declaraciones de la comunicadora navarra, que marcaron uno de los momentos más comentados de la entrevista en 'La Revuelta'.

La polémica se suma al ruido mediático que ha acompañado a Mariló Montero en sus últimas apariciones televisivas, especialmente tras su regreso a primera línea como concursante del talent culinario de La 1, lo que ha devuelto su figura al centro del debate público.