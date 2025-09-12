Reaparición en televisión
Ana Rosa cierra una entrevista clave con Aznar en directo en Telecinco para la próxima semana
El expresidente del gobierno se sienta con la periodista este lunes 15 de septiembre para analizar todas las claves de la actualidad política.
Redacción Yotele
Madrid
El próximo lunes, 15 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, José María Aznar, expresidente del Gobierno, será entrevistado en directo en Telecinco por Ana Rosa Quintana en el plató de 'El programa de Ana Rosa', tras bastante tiempo sin sentarse en televisión.
Con la actualidad en permanente estado de implosión, el que fuera presidente del Partido Popular analizará la actualidad política y social con la periodista, manteniendo sin ningún género de duda su apoyo incondicional a Alberto Núñez Feijóo, actual líder de la formación política, y la estrategia común de ataque frontal contra el ejecutivo de Pedro Sánchez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga 'por y para los malagueños
- Se abre el registro de solicitudes para una promoción de VPO del Distrito Z
- Primaprix abre su tercer supermercado 'low cost' en Málaga
- Un turista americano llega a Málaga y se queda sin palabras con la educación de los andaluces: 'Eso nunca pasa en Reino Unido o Francia
- Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
- La madre que tiró a la basura el cadáver de su hijo discapacitado sufría un 'delirio místico
- El fuego en Benalmádena queda extinguido y se permite el regreso de los vecinos evacuados
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Coviran de la Copa de Andalucía