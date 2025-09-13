En 'De viernes'
Rocío Flores cargó contra Terelu, frenándola de manera tajante: "No te he visto en mi vida"
Además, la entrevistada culpó a su madre de haber perdido el contacto con parte de su familia.
Kevin Rodríguez
Rocío Flores se sentó anoche en el plató de 'De viernes'. Después de su comentada Scoop, la hija de Rocío Carrasco acudió a los estudios de Telecinco para responder a las preguntas de Bea Archidona y Santi Acosta, pero también las de todos los colaboradores, incluso las de Terelu Campos.
La entrevistada comenzó hablando de Rocío Jurado, de quien recuerda que vivió junto a ella en La Moraleja durante 9 años y Terelu Campos aprovechaba para lanzarle una pregunta: "He podido vivir un poco más mayor con tu hermano y sé la adoración hacia vuestra abuela pero, ¿cómo la tiene presente a tu abuela David?".
Pero la respuesta de Flores fue muy contundente, atacando a la colaboradora: "No te he visto a ti en mi vida, te he visto tres veces que he coincidido contigo en un tiempo limitado", decía mientras el público aplaudía con fuerza. "Ustedes aplaudir lo que quieran, pero a tu hermano lo he vsito bastantes veces", se defendía Campos.
Sin embargo, Rocío continuó con su afirmación asegurando haber coincidido con la colaboradora "3 veces en ocasiones contadas". "Dijiste que sientes amor incondicional. Si lo sientes de verdad te hubieses preocupado por él, cosa que no has hecho", le recriminó. "En esos años en los que tu no vivías con tu madre, pero si lo hacia tu hermano y tu eras muy pequeñita, ibáis a casa de mi madre los findes", le comparte Campos. "No te acuerdas porque una niña con 3 años no tiene recuerdo eso no significa que no haya ocurrido", contestaba Terelu.
Finalmente, Campos aseguró a la invitada no ser su "enemiga ni pretende serlo" y volvió a la pregunta que planteó al principio: "La pregunta era solamente que cómo recuerda David cada día a su abuela". "Mi respuesta es que la tiene muy presente", concluía Flores.
Además, la exconcursante de 'Supervivientes' comentó por qué estuvo alejada de su familia materna, señalando a su madre como culpable: "Era mi madre. Al principio sí que es cierto que la comunicación con Gloria, en este caso con mi tía, pues era de vez en cuando y llegó un momento donde esa comunicación dejó de existir y se prohibió".
