En 'Bailando con las estrellas'
Anabel Pantoja lloró en su primer baile con una canción muy especial para ella: "Es la canción de mi hija"
La sobrina de Isabel Pantoja se enfrentó a su primer reto con la canción de Karol G, 'Si antes te hubiera conocido'.
Kevin Rodríguez
Anabel Pantoja volvió anoche a formar parte de un programa de Telecinco. La sobrina de Isabel Pantoja fue una de las concursantes de 'Bailando con las estrellas' y acabó la primera gala con llanto después de bailar una canción muy especial para ella: "Es la canción de mi hija", comentó.
La andaluza subió al escenario en compañía de su maestro de baile, Álvaro Cuenca para enfrentarse a una salsa al ritmo de 'Si antes te hubiera conocido', una de las canciones de más éxito de Karol G. Pero además, es una canción muy especial para ella, como así desveló durante el programa: "La canción salió cuando yo estaba de siete meses", explicó la influencer que añadió que le ponía este tema a su hija cuando aún estaba embarazada.
La volaración del jurado ha sido muy positiva para Anabel. "Se nota que lleva el arte en las venas", le dijo Gorka Márquez. "se nota que lleva el arte en las venas", añadió Julia Gómez Cora.
Finalmente, Pantoja se hacia con 26 puntos del jurado y con un elogio de Pelayo Díaz: "A mí me gustas así, sin complejos, tengo muchas esperanzas puestas en ti".
