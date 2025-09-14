Gonzo vuelve con 'Salvados': "¿Cómo pasas de anónimo a ser el maquinista a quien acusan de matar a 80 personas?"

En 2019 parecía difícil concebir el programa 'Salvados' sin Jordi Évole y ahora sería casi imposible imaginarlo sin Gonzo (Vigo, 1976). El presentador ya lleva seis años al frente del espacio de La Sexta y ha estrenado nueva temporada recordando su etapa en 'El intermedio' con una entrevista a El Gran Wyoming. Durante esta temporada, el periodista sigue buscando historias personales que conecten con la audiencia. "Muchas veces veo la televisión y, por la formación que tengo y lo que me gusta consumir, creo que tengo mucha suerte de hacer este programa", celebra Gonzo.

¿Qué encontraremos en la nueva temporada de 'Salvados'?

Seguiremos por el camino que llevábamos los últimos tres años, donde las historias son la columna vertebral del programa. Historias rebuscadas, que tienen que tener un gancho que pueda ser de actualidad y de interés para quien lo esté viendo, pero que hablan de personas que viven situaciones complejas.

¿Qué tipo de historias?

Tenemos la suerte de ser un programa en el que ha confiado, por ejemplo, Paco Garzón, que era el maquinista del Alvia que descarriló en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, hace doce años, para explicar lo que significó para él verse atacado y condenado nada más bajarse del tren. ¿Cómo es una vida así? ¿Cómo pasas de ser alguien anónimo a ser el maquinista del Alvia a quien acusan de matar directamente a 80 personas? ¿Cómo lo viven las víctimas y cómo consiguieron no aceptar una verdad oficial y buscar lo que le había pasado a cada uno de ellos? Eso es un reportaje de una historia de seres humanos a los que un día les cambió la vida.

¿Qué otras temáticas tratarán en la temporada?

También juntamos por primera vez después de 30 años a chavales que, haciendo la mili, llevaron a cabo la mayor fuga de un cuartel del ejército de España de nuestra historia. Fueron 18 chicos que un día dijeron que no aguantaban más los maltratos y los abusos a los que estaban sometidos.

¿Cómo buscan que conecte la audiencia con las historias de 'Salvados'?

Entendemos que, cuando tú te sientas a ver 'Salvados', sabes que puedes sacar conclusiones positivas o aprender algo para tu propia vida. Eso lo conseguimos porque buscamos historias de personas anónimas. Esos son los programas donde hay más verdad. Los programas en los que dependes de políticos, sabes que te pueden mentir, y tienes que estar preparado para rebatirlo. En este caso, son programas de verdades contadas desde emociones que compartimos todos.

Sin embargo, el primer episodio fue una entrevista a El Gran Wyoming.

Es una persona que lleva 70 años viviendo una vida única, exclusiva, y, sin embargo, él no ha cambiado y sigues viendo que, los valores o la forma que tenía de entender la vida con 20 años, antes de ser uno de los personajes más conocidos de la televisión de este país, siguen siendo los que prevalecen en su vida. También entrevistamos y pasamos unos días con Elvira Lindo y su pareja, Antonio Muñoz Molina.

¿Por qué El Gran Wyoming para inaugurar la temporada?

Para mí era un ídolo, la persona que más me gustaba en la televisión. De repente, un día fue mi compañero de trabajo, mi jefe, y poco tiempo después ya era mi amigo. Quería hacer un homenaje de las 20 temporadas de 'El intermedio' el año que él cumple 70 a una persona que a todos los que hemos trabajado a su alrededor nos ha hecho mejores trabajadores de la televisión, compañeros de trabajo y personas.

¿Cómo recuerda los años que pasó en 'El intermedio'?

Estuve nueve años y fueron muy intensos. Cuando ya llevaba varios años en antena, España entró en la crisis económica de 2010 y el programa dio un salto. La gente empezó a confiar en nosotros y en el humor para digerir lo que pasaba.

¿Qué aprendió de él?

Que somos privilegiados y hacemos lo que casi nadie tiene la suerte de hacer, que es vivir de lo que nos gusta. Hay que celebrarlo agradeciéndoselo a los espectadores, que me han permitido disfrutar de eso.

¿Cómo aplica ese aprendizaje?

Sigo diciendo que no lo puedo considerar un trabajo. No me cuesta estar motivado, pensar en preparar los programas y hablar con los entrevistados. Hay partes que son muy laboriosas, que nos llevan muchas horas y que nos comen nuestro tiempo personal, pero luego ponemos ese tiempo a disposición de algo que nos encanta hacer.

¿Se ve haciendo otra cosa que no sea 'Salvados'?

Muchas veces veo la televisión y, por cómo soy yo, la formación que tengo y lo que me gusta consumir, creo que tengo una suerte inmensa de hacer este programa. Creo que tenemos que cuidar esa suerte y aprovecharla porque, si algún día se acaba esto o dejamos el programa, todos los que hacemos 'Salvados' sabemos que es difícil que volvamos a caer en un proyecto donde podamos hacer tan libremente, con tanto detalle y con tantos recursos lo que nos gusta hacer.

¿Por qué cree que triunfa un programa así en la televisión actual?

La audiencia nos dice que les sirve para entender el mundo y sentirse con más capacidad de saber dónde nos movemos. Hay muchos canales de televisión y programas, igual que también hay gente de gustos muy diversos. A nosotros nos gusta que, si hay gente a la que le gusta ver una televisión más reposada, con una producción más de cine y cuidada a nivel audiovisual, donde se respeta el tiempo y las respuestas, que sepan que a 'Salvados' pueden venir. Respetar al espectador es la norma número uno de nuestro programa y eso conlleva muchas exigencias

