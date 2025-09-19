'Supervivientes All Stars' vive una nueva expulsión, que debe elegir entre Adara y su madre, y lanza una nueva lista de nominados

La gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars' dejó uno de los momentos más intensos y emotivos de la edición. Tras la salvación de Tony Spina el pasado martes en 'Tierra de nadie', la expulsión definitiva quedaba entre Iván González, Adara Molinero y Elena Rodríguez. Finalmente, la suerte quiso que madre e hija se enfrentaran en un duelo directo que conmovió tanto a concursantes como a espectadores.

Laura Madrueño fue la encargada de comunicar la decisión de la audiencia en la tradicional ceremonia del barro. Primero, anunciaba que Elena seguía en la lista de nominados y, poco después, hacía lo mismo con Adara. Ambas descubrían que iban a jugarse la continuidad en el concurso la una contra la otra. “Estoy triste, la verdad, porque la última persona con la que quería estar aquí, obviamente, es mi madre. Pero bueno, es un juego, ha tocado así... qué le vamos a hacer”, reaccionó Adara. Elena, por su parte, no dudó en cederle el paso: “Yo quiero que se salve ella, tiene mucho más que dar que yo. Es una luchadora y lo va a hacer muy bien. Se tiene que quedar”.

El desenlace llegó en directo con Jorge Javier Vázquez desde plató: “Los espectadores de 'Supervivientes All Stars', con sus votos en la app de Mediaset Infinity, han decidido que la concursante salvada sea... ¡Adara!”. Entre lágrimas, madre e hija se fundieron en un emotivo abrazo. Elena, con entereza, dedicó unas últimas palabras a su hija: “Ya está, yo me voy feliz, mi vida está ahí fuera. Quiero que esto lo luches semana a semana. Disfruta, relájate, disfruta de este paisaje precioso. Lucha por lo tuyo, hija, también te pertenece. Estoy tan orgullosa de ti... No puedo pedir más”.

Las votaciones en Playa Caos señalaron a Adara como nominada mayoritaria, mientras que la líder Miri utilizó su privilegio para nominar directamente a Fani, generando un tenso cruce entre ambas. En Playa Armonía, Gloria Camila apuntó a Alejandro Albalá, mientras que él, junto a Jessica Bueno y Carlos Alba, acumuló los votos de sus compañeros. El líder Iván González desempató en favor de nominar a Jessica, además de dar su punto directo a Gloria.

De esta manera, los nominados definitivos de la semana quedaron conformados por Adara Molinero, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila, quienes ahora dependen del veredicto de la audiencia para continuar en el concurso.