Audiencias 20/09/2025
'Bailando con las estrellas' se mantiene fuerte y Joaquín se hunde, superado por La 1 y Cuatro
'Emparejados' vuelve a bajar y ya pierde más de 5 puntos desde su estreno
Redacción Yotele
'Bailando con las estrellas' lideró anoche con su segunda gala. El programa de Jesús Vázquez perdió seguimiento, pero se mantiene con fuerza al anotar un 12,4% y 859.000 espectadores, siendo la única oferta en superar los dos dígitos.
Por su parte, La 1 queda en segunda posición con la película 'La proposición', que anota un 9,7% y 860.000 seguidores. Le sigue Cuatro, que con el film 'A sangre fría' consigue un 8,7% y 767.000 televidentes.
Ambas ofertas superan a 'Emparejados', que continúa su caída por segunda semana consecutiva y queda en cuarta opción. El programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido anota mínimo y se conforma con un 7,9% y 634.000 adeptos.
En última opción, 'laSexta Xplica', que firma un buen 6,3% y 452.000 espectadores.
