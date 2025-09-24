Luis Merlo desvela en 'La Revuelta' por qué rechazó 'La que se avecina', el veto de José Luis Moreno y cómo acabó regresando años después

Luis Merlo fue el invitado de este martes en 'La Revuelta', donde habló con David Broncano sobre la obra 'Un Dios salvaje', pero también sobre uno de los papeles más importantes de su carrera: Mauri, en 'Aquí no hay quien viva'. El actor confesó que en un primer momento rechazó hasta cuatro veces dar vida al personaje, porque temía que fuera tratado como un estereotipo. “Un personaje que se llama Mauri, dirigido por José Luis Moreno... Pues daba miedo”, reconoció.

Finalmente, la situación económica le llevó a aceptar la propuesta. “Dije que no, que no… y luego, como estaba un poco tieso de dinero, pensé: ‘Si no tengo para pagar este dentista, haz la serie’”, recordó entre risas. Con el tiempo, agradeció haber dicho sí, ya que el personaje se convirtió en un referente y cambió la manera de representar la homosexualidad en televisión.

Pese al éxito de la ficción de Antena 3, Merlo decidió marcharse a 'El internado' y rechazó sumarse a 'La que se avecina', la continuación creada por Alberto y Laura Caballero. Esta decisión no sentó nada bien a José Luis Moreno, quien, según contó, “primero me envió muchas flores y luego me vetó”. “Yo estaba un poco prohibido en un lugar donde él tenía cierto poder”, afirmó, aunque sin querer profundizar en ese conflicto.

El regreso de Luis Merlo a 'La que se avecina' se produjo años después, cuando el actor empezó a replantearse su trayectoria tras escuchar en el teatro a unas espectadoras decirle: “¿Por qué te has retirado, hijo, con lo bueno que eras?”. Fue entonces cuando se puso en contacto con Alberto y Laura Caballero, ya desligados de José Luis Moreno, y les pidió trabajo.

“Les dije: ‘¿Os acordáis de que yo no quise hacer esta serie?’. Me escribieron un personaje precioso y ya llevo ocho temporadas”, explicó. Desde entonces, el actor disfruta de su segunda etapa en la exitosa ficción de Telecinco, rodeado de compañeros con los que ya compartió la etapa de 'Aquí no hay quien viva'.