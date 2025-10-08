Okupación
Nacho Abad le para los pies a uno de sus colaboradores y provoca un tenso rifirrafe: "Es nuestro programa"
El presentador definió como 'inquiokupa' a los inquilinos de unos propietarios que hablaron en su programa, un término que rechazó su colaborador.
Kevin Rodríguez
Nacho Abad vuelve a estar 'En boca de todos' tras su tenso rifirrafe con uno de sus colaboradores. El presentador de Cuatro, que hace una semana desafió a Jaume Asens, cortó este miércoles a Carlos Segarra durante una de sus intervenciones.
El tema que provocó la discusión fue el de la vivienda, pues el programa escuchaba el testimonio de una pareja propietaria a la que sus inquilinos le han dejado de pagar el alquiler.
Tras escuchar la historia, Carlos Serraga ha intervenido para aclarar que lo que están viviendo les ha pasado por "ser buenas personas": "Esta mujer ha entrado con un contrato, con el permiso de sus propietarios, de modo que no es una okupa. Esta mujer es una inquilina morosa", argumentaba el colaborador.
Sin embargo, la explicación no convenció a Nacho Abad, que interrumpió para afirmar que se trataba de una "inquiokupa sí o sí". "Estoy en mi turno de palabra... ¿Porque es tu programa se queda como inquiokupa?", se quejaba el colaborador.
Unas palabras que no sentaron nada bien a Abad: "Inquiokupa, ¡y ya está! Estás en tu turno de palabra, pero es una inquiokupa. Y no... es nuestro programa, de todos nosotros. En mi opinión, es una inquiokupa. ¡Tú puedes decir lo que quieras!", pronunció.
"Es una palabra que no existe. Os lo habéis inventado los medios de comunicación para seguir subiendo ese alarmismo total que queréis instaurar en la población y no es verdad", le acusó Serraga .
"¿Te parece alarmismo el cáncer de Rosa y el infarto de Jesús, provocado por las tensiones de esta mujer por no pagar?", reprochaba el presentador en una discusión que seguía en aumento. "¡¿Eso qué tiene que ver?! Lo primero que he dicho es que esto les ha pasado por ser buenas personas y nada más. A mí no me indigna nada, pero sí me gusta llamar a las cosas por su nombre", sentenció el colaborador.
