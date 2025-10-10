Petición de tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís por parte de la Fiscalía por apropiarse del dinero de Belén Esteban

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita una pena de tres años, seis meses y un día de prisión para Toño Sanchís, al que acusa de haberse quedado con parte del dinero de su exrepresentada, Belén Esteban, durante los años en los que fue su representante artístico, según recoge Vertele. El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida, del que el exagente es “responsable criminalmente en concepto de autor”.

El fiscal pide, además, que se le imponga una multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. Asimismo, solicita que Sanchís indemnice a Belén Esteban con 339.549,81 euros, reconociendo que ya entregó 49.318,33 euros en efectivo durante el proceso civil y que se aplicará una reducción por la vivienda que le fue adjudicada en Villanueva del Pardillo, aunque con una hipoteca pendiente.

Según el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Toño Sanchís, a través de su agencia Lorant SL, se apropió indebidamente de más de 388.000 euros de los ingresos generados por la colaboradora televisiva, aplicando comisiones superiores al 20% acordado en contrato y emitiendo facturas alteradas a nombre de BEM Imaging SL, la sociedad de Esteban. Entre las empresas afectadas por este supuesto desvío de fondos figuran Gestmusic Endemol, La Fábrica de la Tele, MásMóvil, Espasa Libros y RBA (Lecturas).

El escrito recuerda que el contrato de representación se firmó en 2009 y que, tras su ruptura en 2015, Belén Esteban interpuso una demanda civil reclamando las cantidades que consideraba retenidas indebidamente. La justicia le dio la razón tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a Toño Sanchís al pago de 388.868,14 euros. Sin embargo, el exrepresentante no cumplió voluntariamente con la sentencia, limitándose a entregar parte del dinero y ceder la vivienda que posteriormente pasó a ser propiedad de la colaboradora.

El juicio oral por la vía penal se celebrará este lunes 13 de octubre, aunque el procedimiento sigue siendo susceptible de acuerdo de conformidad entre las partes. No obstante, Belén Esteban ha reiterado públicamente que no está dispuesta a aceptar ningún pacto y que prefiere dejar la decisión “en manos de la justicia”.

En 2020, la empresa Lorant SL se declaró en concurso voluntario, lo que supuso la extinción de su personalidad jurídica. Con este nuevo proceso penal, Toño Sanchís afronta ahora una de las etapas más complicadas de su vida profesional y personal, mientras su antigua representada busca poner punto final a un conflicto que se arrastra desde hace casi una década.