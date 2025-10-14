Gala 4
'OT 2025' vivió su expulsión más dura hasta la fecha y decidió a sus nuevos nominados
Carlos Reyes no logró el apoyo del público y se tuvo que despedir entre llantos de su "hermana" en el talent show
Kevin Rodríguez
'OT 2025' vivió anoche la expulsión más dura hasta la fecha con su cuarta gala. Carlos Reyes fue el menos votado por el público y tuvo que abandonar el programa, entre llantos por despedirse de su "hermana" dentro de la academia, Laura Muñoz, que consiguió el 59,3% de los votos para salvarse.
La noche comenzó con los triunfitos interpretando la canción de Rosana 'Sin miedo'. Después, llegó el turno de los nominados con Laura interpretando 'I surrender' de Céline Dion y Carlos haciendo lo propio con 'Que Te quería', de La quinta estación.
Después, el resto de concursantes cantaron a dúo y Valeria Castro y Dani Fernández se subieron al escenario. "Los espectadores de OT han decidido que quien debe seguir en la Academia sea Laura", anunciaba Chenoa.
Tras la expulsión, Miriam Rodríguez entró en escena para anunciar al favorito de la semana, que resultó ser Téyou, consiguiendo la salvación directa. Cristina, Tinho, Guille Toledano, Guillo, Claudia, Olivia, Max y Laura también cruzaron la pasarela.
Por último Crespo, Judit, Lucía y María Cruz quedaron en peligro. Los profesores se decantaron por María Cruz, mientras que los compañeros salvaron por la mínima a Crespo, dejando a Judit y Lucía como nuevas nominadas.
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Investigan la muerte en extrañas circunstancias de una pareja en Coín
- La Catedral se abre a que las cofradías puedan recorrer la girola en sus estaciones de penitencia
- La Cueva de la Estegamitas descubierta en Málaga
- Piden 30 años de cárcel para un policía local de Marbella acusado de violar dos veces a su mujer
- Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
- Horario y dónde ver gratis por TV el Karditsa Iaponiki-Unicaja