El próximo lunes
Javier Ruiz salta a la tarde de TVE en el mejor momento de 'Mañaneros' para analizar la actualidad en 'Directo al grano'
El periodista, centro de las críticas de PP y Vox se sentará con Marta Flich y Gonzalo Miró para dar una entrevista.
Kevin Rodríguez
Javier Ruiz saltará el próximo lunes a la tarde de TVE en el mejor momento de 'Mañaneros 360'. El periodista se sentará en 'Directo al grano' para analizar la actualidad, aunque sólo por una tarde.
Ruiz será entrevistado por Marta Flich y Gonzalo Miró para dar las claves de la actualidad, aunque seguro que también tendrá tiempo de responder a las continuas críticas que recibe de PP y Vox. Sin esquivar, por supuesto, las audiencias de 'Mañaneros', que se han multiplicado desde su llegada.
"Antes de irnos hay que recordarle a todo el mundo que se prepare porque el lunes viene a 'Directo al grano' Javier Ruiz", mencionaba Flich al término del programa en la tarde de ayer.
'Directo al grano' un mes cumpliendo en la sobremesa
'Directo al grano' se estrenó el pasado 15 de septiembre y en su primer mes se ha afianzado en la sobremesa como segunda opción y superando en la mayoría de sus emisiones el doble dígito, mejorando los datos de 'Malas lenguas'.
