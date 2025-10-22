Nueva etapa
Telecinco refuerza sus informativos: Ángeles Blanco se une a Franganillo y competirá en audiencia con su marido, Vicente Vallés
La cadena trata de relanzar la edición nocturna de sus informativos, que se mueve en torno al 7% y 8% de audiencia.
Redacción Yotele
'Informativos Telecinco' prepara una reformulación con la incorporación de Ángeles Blanco a la edición nocturna para acompañar a Carlos Franganillo a partir del próximo lunes 3 de noviembre. De esta manera, la periodista pasará a competir directamente con su marido, Vicente Vallés, que lidera cada noche con el noticiero de Antena 3.
Blanco cambia el mediodía por la noche para reforzar el informativo e intentar impulsar sus audiencias, que se mueven en torno al 7% y 8% de share. Además, la cadena prepara un nuevo enfoque narrativo y audiovisual para hacer sus espacios informativos más atractivos.
Ángeles Blanco actualmente presenta cada tarde la edición de las 15:00 horas junto a Isabel Jiménez, que a partir de noviembre se quedará en solitario al frente de las noticias, siguiendo el modelo de Antena 3, que en la sobremesa tiene a Sandra Golpe y por la noche a la pareja formada por Vicente Vallés y Esther Vaquero.
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
- ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
- ‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja
- Una malagueña revela la curiosa ubicación de su casa: su ascensor lleva directamente a un conocido supermercado
- El Ayuntamiento de Málaga quiere controlar el absentismo laboral en el holding municipal
- Málaga abre una quinta sala de estudio gratuita: esta es la ubicación y los servicios
- Adif renovará por la madrugada el túnel de la estación Victoria Kent de Málaga con una inversión de 2,8 millones