Aitana rechaza actuar en ‘Operación Triunfo’ y explica los motivos de su “no”
La cantante confiesa que todavía no está preparada para volver a cantar en el escenario del talent show que la vio nacer
Carlos Merenciano
Aitana Ocaña ha cerrado la puerta, al menos por ahora, a regresar como artista invitada al escenario de ‘Operación Triunfo’, el programa que la lanzó a la fama en 2017. La cantante, que siempre ha mantenido una relación especial con el formato, ha confesado que no está emocionalmente preparada para volver a cantar en el plató del talent show.
Durante una conversación reciente en el podcast 'Se regalan dudas', Aitana reconoció que su negativa no tiene nada que ver con el programa, sino con lo que le remueve personalmente. “Le decía a Noe que de mí vais a tener siempre lo que queráis, menos volver a cantar nunca en ese escenario, porque psicológicamente aún no lo tengo bien colocado”, explicó la artista, dejando entrever que su paso por el concurso todavía le genera un fuerte impacto emocional.
Su última actuación en el escenario de ‘OT’ fue en 2018, cuando presentó su primer single, 'Teléfono'. Aquella noche, visiblemente emocionada, no pudo contener la emoción, y no hizo una actuación perfecta, lo que la llevó a pedir disculpas públicamente horas después. “Siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo”, escribió entonces en sus redes sociales.
Desde entonces, Aitana ha construido una de las carreras más sólidas del pop español, pero su rechazo a regresar a ‘Operación Triunfo’ demuestra que la experiencia dentro del programa sigue siendo una de las etapas más intensas y difíciles de su vida. Pese a ello, la artista mantiene una estrecha relación con el equipo y los concursantes, y ha asegurado que seguirá apoyando el formato “desde fuera”.
- Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre
- La cadena de material deportivo Oteros, con 50 trabajadores en Málaga, plantea un ERE para toda la plantilla
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- Málaga quiere un estadio como el San Mamés: las cinco ubicaciones, al detalle
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- David Bisbal, Niña Pastori y Vanesa Martín encabezan la programación musical en la ciudad hasta final de año
- Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un gran edificio de viviendas tras casi 20 años en obras
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga