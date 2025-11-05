Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jugada más polémica de À Punt: Toni Cantó, su nuevo rostro para el prime time

El actor y exdiputado, que llegó a calificar la cadena de “Tele Compromís” y “un capricho muy caro”, podría convertirse en el nuevo rostro de los viernes por la noche en la televisión pública valenciana

Toni Cantó.

Toni Cantó. / TVE

Carlos Merenciano

Madrid

El regreso de Toni Cantó a À Punt podría hacerse realidad, pero esta vez delante de las cámaras y no como tertuliano. Según ha avanzado el periodista Juanma Doménech en 'Sociedad Valenciana' (99.9 Radio), la cadena autonómica habría ofrecido al exdiputado la conducción de un programa de debate que se emitiría los viernes por la noche, en la franja de máxima audiencia. La dirección del ente también habría valorado otros nombres, como los de Ramón Palomar o Dani Valero, antes de decantarse por el polémico exdirigente político.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents