Recuerdos de plató
Pedro Piqueras y José Ribagorda revelan su mayor enfado con los pasos de ‘Sálvame’: “Eran completamente ridículos”
El histórico periodista repasa en ‘En Primicia’ sus 17 años al frente de ‘Informativos Telecinco’ y los momentos más tensos de su trayectoria en Mediaset.
Carlos Merenciano
Pedro Piqueras ha vuelto a la televisión pública para mirar atrás. El que fuera rostro de referencia de 'Informativos Telecinco' durante casi dos décadas ha concedido una entrevista a en 'En Primicia', el programa de Lara Siscar en La 2, donde ha repasado los momentos clave de su carrera y ha recordado los difíciles comienzos que vivió tras fichar por Mediaset en 2006.
El periodista reconoció que su llegada al grupo no fue fácil: “Al principio los datos no acompañaban”, explicó. Tanto fue así que el propio Paolo Vasile, entonces consejero delegado de Mediaset, le transmitió su preocupación. “Me dijo que esta casa había apostado mucho por mí y no estaban viendo los resultados. Pensé: qué poquito vamos a durar”, relató entre risas. Sin embargo, al cabo de un año los informativos lograron remontar, en parte gracias al empuje del concurso 'Pasapalabra' como telonero.
En la entrevista también hubo espacio para hablar de los tensos pasos de ‘Sálvame’ al informativo, una de las señas más comentadas de aquella etapa. “Los pasos eran completamente ridículos, algo que nadie entendía ni tenía sentido ni gracia”, recordó José Ribagorda, compañero de Piqueras, que también participó en el programa.
Piqueras relató que su mayor enfado llegó en plena pandemia de la COVID-19: “Me enfadé porque no paraban de bailar. Yo tenía que abrir el informativo con casi mil muertos en España y ellos seguían haciendo chistes”, explicó. El periodista confesó que, aunque intentó mantener la compostura, aquel día no pudo disimular su malestar. “Soy una persona muy educada y lo único que le dije a Paolo fue: ‘Lo que vi anoche no me gustó’. Me respondió: ‘No te preocupes, lo vamos a solucionar’. Así es como se arreglan las cosas”, concluyó.
