Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La 1 de TVE toma esta determinante decisión que afecta directamente a Broncano y Marc Giró

La cadena suprime 'Late Xou' esta semana por la emisión del partido de la selección española

'Late Xou' / 'La revuelta'

'Late Xou' / 'La revuelta' / LA 1

Redacción Yotele

Madrid

La 1 ha decidido modificar su parrilla para el próximo martes 18 de noviembre. La cadena pública ofrecerá el partido de la selección española entre España y Turquía, previo al Mundial de 2026 a las 20:35 horas.

La emisión del partido, que acabará en torno a las 22:30 horas, provocará el retraso de 'La revuelta', que empezará casi una hora más tarde. El show de Broncano durará unos 90 minutos, por lo que acabará a las 00:00 horas.

De esta manera, La 1 ha decidido prescindir de la emisión de 'Late Xou' esta semana. En su lugar, a partir de las 00:00 emitirá dos reposiciones de 'La revuelta'.

Por lo tanto, la programación para este martes de TVE, queda de la siguiente manera:

  • 20:35 Fútbol: España - Turquía
  • 22:40 La revuelta
  • 00:00 La revuelta (reposición)
  • 01:20 La revuelta (reposición)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents