‘Mientras dure la guerra’ arrasa en La 1 y deja a ‘Gran Hermano’ sin opciones de remontar

Telecinco ha movido ficha para intentar rescatar a ‘Gran Hermano’ tras sus preocupantes audiencias, pero los resultados siguen sin acompañar. La cadena recurrió al debate de ‘La isla de las tentaciones’ como telonero del reality y la jugada logró suavizar la caída del programa de Ion Aramendi, que mejoró hasta un 10,7%, aunque apenas sirvió para maquillar la pérdida de casi 100.000 espectadores respecto al domingo anterior.

Mientras tanto, La 1 se impuso con claridad gracias al cine. La emisión de ‘Mientras dure la guerra’, dirigida por Alejandro Amenábar, arrasó con un 16,2% de share, superando los 1,8 millones de seguidores y convirtiéndose en lo más visto de la noche. Antena 3, por su parte, también destacó con ‘Una nueva vida’, que creció hasta el 12,3% y mantuvo su buena tendencia, quedando como segunda opción por delante de Telecinco.

El resto de cadenas también se beneficiaron de la caída del reality. ‘Salvados’ mejoró en laSexta con un 7,4%, mientras que ‘Cuarto milenio’ celebró una subida de medio punto al alcanzar un 7% en Cuatro, consolidando su fortaleza en la noche del domingo.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Mientras dure la guerra”: 1.827.000 (16,2%)

Cine “Verano en rojo”: 626.000 (11,6%)

Antena 3

Una nueva vida: 1.050.000 (12,3%)

Telecinco

El debate de las tentaciones: 1.103.000 (9%)

Gran hermano: El debate: 641.000 (10,7%)

laSexta

Salvados: 938.000 (7,4%)

Salvados: 458.000 (4,5%)

Salvados: 193.000 (3,4%)

Cuatro

Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 697.000 (5,4%)

Cuarto milenio: 676.000 (7%)

La 2

Imprescindibles: 227.000 (1,8%)

Al cielo con ella: 290.000 (2,7%)

Cachitos de hierro y cromo: 126.000 (1,8%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “Dragon Rapide”: 154.000 (7,2%)

Antena 3

Una nueva vida: 175.000 (7%)

laSexta

Salvados: 94.000 (3,5%)

Cuatro

Cuarto milenio: 271.000 (8,7%)

Fútbol americano: NFL “Philadelphia Eagles – Detroit Lions”: 153.000 (9,5%)

La 2

Cachitos de hierro y cromo: 70.000 (1,9%)

Cachitos de hierro y cromo: 46.000 (2,4%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Mi gran boda griega”: 1.018.000 (10,6%)

Sesión de tarde 2 “Mi gran boda griega 2”: 876.000 (9,1%)

Sesión de tarde 3 “Mi gran boda griega 3”: 933.000 (9,1%)

Aquí la Tierra: 1.521.000 (13,3%)

Antena 3

Multicine “Encontrando el amor en Navidad”: 1.209.000 (12,6%)

Multicine 2 “El baile navideño”: 959.000 (9,9%)

Multicine 3 “Navidad en el Majestic”: 895.000 (8,3%)

Telecinco

Fiesta: 844.000 (8,7%)

Agárrate al sillón: 890.000 (8%)

laSexta

La Roca: 517.000 (5,3%)

Cuatro

Fútbol americano: NFL “Miami Dolphins – Washington Commanders”: 759.000 (7,9%)

Prórroga fútbol americano: NFL “Miami Dolphins – Washington Commanders”: 755.000 (7,6%)

Home Cinema "Devorador": 405.000 (4%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 344.000 (3,6%)

Grandes documentales: 166.000 (1,7%)

Documentales de La 2: 244.000 (2,4%)

Beatus ille: 174.000 (1,7%)

Ciberdelitos: 123.000 (1,1%)

Calabria, hermosa y auténtica: 165.000 (1,3%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 125.000 (18,3%)

Vuelvo a empezar: 267.000 (13,8%)

Hasta el fin del mundo: 368.000 (10,1%)

D Corazón: 674.000 (10,2%)

Antena 3

Pelopicopata: 25.000 (3,6%)

Los más…: 81.000 (4,8%)

Los más…: 132.000 (3,7%)

Juego de pelotas: 197.000 (5%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 323.000 (7,2%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 563.000 (10,4%)

La ruleta de la suerte: 1.259.000 (16,6%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 53.000 (3,1%)

Got Talent España: 283.000 (8%)

¡Vaya fama!: 476.000 (7,1%)

laSexta

Aruser@s weekend: 111.000 (9,2%)

MotoGP en Atresmedia: 417.000 (8,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 19.000 (2,7%)

¡Toma salami!: 53.000 (5,6%)

Volando voy: 118.000 (7%)

Volando voy: 351.000 (11%)

Viajeros Cuatro: 344.000 (9,1%)

Viajeros Cuatro: 435.000 (9%)

La 2

Universo UNED: 8.000 (1,5%)

Las siete maravillas del mundo antiguo: 17.000 (2,1%)

Los conciertos de La 2: 19.000 (1,4%)

Medina: 20.000 (1%)

Buenas noticias TV: 31.000 (1,4%)

Shalom: 37.000 (1,5%)

Últimas preguntas: 71.000 (2,4%)

El día del señor: 217.000 (6,1%)

Pueblo de Dios: 125.000 (3,3%)

Saber vivir: 97.000 (2,5%)

Zoom tendencias: 110.000 (2,6%)

Flash moda: 80.000 (1,7%)

El escarabajo verde: 66.000 (1,1%)

¡Qué animal!: 54.000 (0,8%)

¡Qué animal!: 74.000 (0,9%)

Saber y ganar: Fin de semana: 151.000 (1,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.057.000 (21,9%)

Telediario 1: 1.280.000 (13,5%)

Noticias Cuatro 1: 669.000 (9,8%)

Informativos Telecinco 15h: 757.000 (8,1%)

laSexta Noticias 14h: 344.000 (3,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.808.000 (14,3%)

Telediario 2: 1.788.000 (14%)

Informativos Telecinco 21h: 1.124.000 (8,9%)

laSexta Noticias 20h: 839.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 2: 626.000 (5,6%)

RANKING

Diario: La 1 (11,7%), Antena 3 (11,1%), Telecinco (8,2%), Cuatro (6,8%), laSexta (6,1%), La 2 (2,3%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).