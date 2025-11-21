Festival
La UER confirma la participación de Israel en Eurovisión 2026
La organización descarta someter a votación la presencia de Israel salvo que los miembros de la Asamblea General consideren insuficientes las medidas anunciadas para garantizar la neutralidad del certamen
Carlos Merenciano
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha confirmado que Israel formará parte del Festival de Eurovisión 2026 sin necesidad de someter el tema a una votación especial. Según informa la cadena noruega NRK Kultur, la organización estipula que solo abrirá una votación si en la Asamblea General de diciembre los países miembros consideran que las medidas adoptadas no garantizan la neutralidad e imparcialidad del concurso.
En su comunicado, la UER afirma que su prioridad es “proteger la integridad del certamen” y que, por el momento, la televisora pública israelí KAN seguirá participando sin restricciones. Así, pretende cerrar temporalmente el debate sobre la presencia de Israel pese a las peticiones de mayor transparencia que algunos medios y televisiones europeas habían planteado.
No obstante, la participación de España y otros países sigue en la cuerda floja. RTVE ha anunciado que se plantea no concursar en 2026 si Israel es admitido, posicionándose junto a otros países como Irlanda, Países Bajos, Eslovenia o Islandia que han presentado reservas similares. Con el fin de no perder muchos países participantes, la UER habría invitado a volver al festival a países que habían dejado de participar por problemas económicos como Bulgaria, Rumanía o Moldavia.
Con esta decisión, la UER busca anticiparse a las tensiones diplomáticas, dejando en manos de los delegados europeos una posible revisión. Hasta entonces, Israel sigue confirmada como parte del concurso, y el festival de 2026 —que celebrará su 70.ª edición— se encamina al escenario de Viena (Austria) con todos los ingredientes de una edición cargada de expectación.
