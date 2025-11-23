Audiencias 22/11/2025
'Bailando con las estrellas' lidera con su semifinal, 'La ruleta' cae y 'laSexta Xplica' sube con Rufián
El cine de La 1 supera a Cuatro, pero se vuelve a quedar lejos de la primera posición
Redacción Yotele
'Bailando con las estrellas' lideró anoche con su semifinal las audiencias del prime time del sábado. El talent show de Jesús Vázquez consiguió un buen 12% y 934.000 espectadores, siendo la única oferta en alcanzar el doble dígito.
La otra cara de la moneda es para 'La ruleta de la suerte noche', que cayó a mínimo de temporada con su nueva entrega. El concurso de Jorge Fernández flaquea y pierde el liderazgo por primera ve desde su regreso, anotando un 9,4% y 967.000 seguidores.
Por último, 'laSexta Xplica' aprovechó la entrevista de Rufián y la actualidad marcada por la condena al Fiscal General del Estado para elevarse hasta su segundo programa más visto del año. El formato de José Yélamo logra atrapar al 8,4% y 690.000 televidentes.
- ¿Qué relación tiene la salud de tus riñones con la diabetes o las enfermedades cardiovasculares?
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
- La Senda Litoral de Málaga concluirá en 2027 con un recorrido de 180 km para peatones y ciclistas
- C&A dice adiós a su tienda en Los Patios de Málaga: cierre definitivo el sábado 22 de noviembre
- El Málaga CF denuncia al Real Oviedo por falseo de datos del club para un acuerdo de patrocinio
- Alerta sanitaria: recomiendan vacunarse 'cuanto antes' por la aparición de una variante de gripe más contagiosa
- Así es la Fiesta del Pan Duro de Málaga: tapas a 3,50 euros, catas, mercadillos y actividades todo el fin de semana
- Una escapada navideña a una hora de Málaga: con el Belén de chocolate más grande del mundo y museos con estatuas de azúcar