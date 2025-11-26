Telecinco rescata 'El precio de..' con un especial sobre las memorias del rey emérito y sus episodios más polémicos

Bombazo en Telecinco para la próxima semana. La cadena rescata 'El precio de...' para emitir una entrega especial dedicada al rey emérito tan solo unas horas después de que se publiquen en España sus memorias. Será el próximo miércoles 3 de diciembre a las 23:00 horas.

Sus verdaderas relaciones familiares -con doña Sofía, su hijo el rey Felipe VI y la reina Letizia, con las infantas y sus nietos-; sus relaciones extramatrimoniales con otras mujeres como Corinna, la fotoperiodista Queca Campillo y Marta Gayá; la influencia del Caso Noos y el accidente de Botsuana en su reinado; las circunstancias de su abdicación y su nuevo exilio en Abu Dabi; los negocios que originan su fortuna acumulada; lo que le depara el futuro; y las incógnitas en torno a la gestión de su herencia; serán algunos de los temas que abordará el programa, que también elaborará un perfil de la personalidad del monarca y analizará los motivos detrás de la publicación del libro en este momento.

Además, el documental contará con Miguel Ángel Revilla, demandado el pasado mes de abril por el rey emérito por una supuesta vulneración de su derecho al honor, siendo la primera ocasión en la que el rey emérito recurría a los tribunales y Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco, quien lo designó como su sucesor al frente de la Jefatura del Estado.

También abordará la importante figura en la vida de Juan Carlos I de Queca Campillo, amiga íntima con la que compartió una relación secreta de más de 30 años, con las intervenciones de Rosa Villacastín y Lorena Crespo, amiga y ahijada, respectivamente, de la fotoperiodista, ya fallecida. Ambas revelarán confidencias que esta compartió sobre su experiencia junto al monarca.

Las memorias serán contrastadas por otras figuras como José Luis Ortega, exjefe de gabinete de doña Sofía; y de periodistas y expertos en Casa Real como Jaime Peñafiel, Consuelo Font, Manuel Cerdán, Mariángel Alcázar y Javier Chicote.

La emisión del documental se verá complementada con un minucioso análisis que llevarán a cabo en plató un amplio equipo de invitados y colaboradores.