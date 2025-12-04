Atresmedia vuelve a tirar de Lola Lolita, a quien suma un mítico rostro de laSexta y una excolaboradora de 'Sálvame', para presentar las Preuvas de Neox 2025

Neox ya tiene presentadores para su cita más desenfadada del año. Atresmedia ha confiado en Dani Mateo, Lola Lolita y Pilar Vidal para ponerse al frente de las Preuvas 2025, el programa con el que la cadena juvenil celebra cada 30 de diciembre su particular ensayo de las Campanadas en clave de humor. El especial, uno de los clásicos de la programación navideña del grupo, volverá a convertir la Puerta del Sol en el escenario donde la comedia y la improvisación marcan la víspera del Fin de Año televisivo.

Para Lola Lolita no será una experiencia nueva. La influencer, uno de los rostros más influyentes entre el público joven, repite como presentadora tras su debut el año pasado, aunque en esta ocasión cambia de compañeros: en 2024 compartió balcón con el cómico Nacho García. Su presencia refuerza la apuesta de Neox por conectarse con la audiencia digital y por mantener el tono fresco que caracteriza al formato.

Dani Mateo se suma por primera vez a las Preuvas, aunque no es un desconocido en esta franja del calendario. El presentador y humorista fue durante cinco años el encargado de dar las Campanadas en laSexta, consolidándose como uno de los rostros más asociados al 31 de diciembre dentro de Atresmedia. Además, ya participó tangencialmente en el universo ‘Feliz Año Neox’ gracias al reencuentro de ‘Sé lo que hicisteis’ emitido en 2021, aunque sin aparecer en directo desde la Puerta del Sol.

Quien también debuta en esta cita es Pilar Vidal. Tras años dedicada al periodismo rosa y su recordado paso por ‘Sálvame’, la periodista da aquí uno de sus primeros pasos en el entretenimiento fuera del terreno estrictamente informativo. En los últimos meses, Vidal ya había tanteado este ámbito con su participación como invitada en la edición más reciente de ‘Tu cara me suena’, lo que allanó su salto a un formato más festivo.

Con este trío, Neox combina tradición televisiva, empuje digital y un rostro muy conocido del corazón para mantener vivo uno de sus eventos más emblemáticos. Las Preuvas de 2025 prometen, un año más, humor, ritmo y un aperitivo televisivo previo a la última noche del año.