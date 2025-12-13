Televisión
José María Almoguera critica a su prima Alejandra Rubio delante de Terelu y le reprocha no interesarse por su salud: "No lo entiendo"
José María Almoguera se pronuncia sobre su distanciamiento con Alejandra Rubio y Terelu Campos da su opinión al respecto
Kevin Rodríguez
José María Almoguera fue uno de los invitados anoche en 'De viernes'. El sobrino de Terelu Campos acudió al programa para actualizar su estado de salud después de someterse a una operación de corazón y aprovechó para criticar a su prima Alejandra Rubio delante de su madre, Terelu Campos, que fue una de las colaboradoras presentes en la entrevista.
El hijo de Carmen Borrego ha empezado agradeciendo a todos los que se han interesado por su estado de salud y ha lanzado el primer dardo a la hija de Terelu: "Que sepa que estoy bien no exime que no me lo pregunte ella".
Toda esta polémica se suma a las palabras de Rubio hace unas semanas en 'Vamos a ver' en las que confesaba que no había invitado a su primo al cumpleaños de si hijo, algo que no había sentado nada bien a Carmen Borrego, desatando mediáticamente una nueva guerra familiar.
Por su parte, Terelu se ha lavado las manos, asegurando que no tiene nada que ver en este distanciamiento y que es mejor que lo solucionen entre ellos: "Creo que los dos son suficientemente mayores para solucionar los temas que tengan entre ellos. No puedo obligar a nadie a que haga lo que no quiere. Ni la pobre de tu madre ni yo tenemos nada que ver (...) Evidentemente no me vuelve loca de alegría".
Sin embargo, su sobrino Almoguera reprochaba la actitud de Alejandra: "Yo soy mayor y tengo claro que tengo que solucionar mis problemas, pero es que yo no tengo ningún problema. No quería que conociera a su hijo porque me preguntaban en el programa. He estado sin aparecer en ningún lado y tampoco me ha llamado ni ha querido saber ni quiere que conozca. He coincidido con ella me ha dado un beso y se ha ido. No lo entiendo".
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- La Borrasca Emilia traerá una DANA a Málaga y la Aemet activa ya la alerta amarilla
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- La socialista Soraya García, exalcaldesa de Benaoján, revela que fue violada en 2006 por un guardia civil
- Más de 600 alumnos de la Universidad de Málaga podrán acceder gratis a la 'alta formación' de Oracle