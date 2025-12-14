Audiencias 13/12/2025
'Eurovisión Junior' pincha en TVE mientras 'La ruleta' y 'laSexta Xplica' viven un sábado de récord
El concurso de Jorge Fernández marca su segundo récord consecutivo
Redacción Yotele
Madrid
'Eurovisión Junior' celebró ayer su nueva edición con victoria para Francia y buen quinto puesto para España. Lo hizo nuevamente de TVE, pero sólo consiguió llamar la atención del 8,1% y 681.000 espectadores, bajando así 4 puntos respecto a la edición de 2024.
En la noche, 'La ruleta de la suerte' marca su segundo récord consecutivo y logra el mejor dato de su historia desde que se emite en prime time con un buen 12,6% y 1.281.000 seguidores.
Por su parte, 'laSexta Xplica' también marca récord de temporada con un gran 8,4% y 682.000 fieles. En cuanto al cine de La 1, la cinta de la pública anotó un 9,4% y 891.000 televidentes.
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- El pueblo más navideño de Málaga que parece una postal: con adornos por todas sus calles hechos por sus vecinos
- Málaga vibra con la zambombá solidaria de Encarni Navarro a beneficio del centro de acogida de San Juan de Dios
- La socialista Soraya García, exalcaldesa de Benaoján, revela que fue violada en 2006 por un guardia civil
- Vecinos de Pedregalejo reclaman el retranqueo de los Astilleros Nereo para comunicar el barrio con los Baños del Carmen