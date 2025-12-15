Violencia y homofobia extrema en directo en 'La casa de los gemelos': la vergonzosa e intolerable agresión de Labrador a Cherilyn Divine
El reality expulsa de inmediato a José Labrador tras un episodio de tensión que derivó en ataques físicos y comentarios homófobos hacia la nueva concursante
Carlos Merenciano
La madrugada terminó de forma abrupta en 'La casa de los gemelos' con una decisión que nadie esperaba. La organización anunció la expulsión disciplinaria de José Labrador después de un enfrentamiento con Cherilyn Divine que obligó a intervenir al equipo de seguridad y dejó imágenes de extrema tensión en la casa.
El altercado se produjo durante una cena, cuando una discusión entre ambos concursantes fue subiendo de tono. Labrador lanzó comida a la cara de Cherilyn, se levantó de manera agresiva para intentar quitarle la peluca y llegó a lanzar una patada que no alcanzó a impactar. La concursante respondió arrojándole una bebida mientras el resto de participantes trataba de frenar la situación.
Cherilyn Divine había entrado en el programa apenas unos días antes y su llegada ya había generado incomodidad. Los gemelos Daniel y Carlos Ramos explicaron que la actitud de Labrador venía siendo preocupante desde ese momento. “Estaba muy tenso, incómodo, se le notaba que algo no iba bien desde que entraste”, señalaron al dirigirse a la concursante.
Los creadores del formato fueron especialmente contundentes al explicar los motivos de la expulsión. “No estaba actuando, no era un conflicto para dar espectáculo. Se le ha quedado una actitud completamente tránsfoba y homófoba, había un odio real hacia una persona por la identidad que tiene”, afirmaron ante los concursantes y la audiencia.
Daniel y Carlos quisieron diferenciar este episodio del tono habitual del programa. “Aquí no hay guiones y muchas peleas son exageradas o incluso cómicas. Lo vemos, por ejemplo, con La Falete y La Marrash, donde no hay odio detrás y se nota que están jugando con el formato”, explicaron. “Esto cruza una línea que no vamos a permitir”, añadieron antes de comunicar la expulsión inmediata.
