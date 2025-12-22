Fin de Año musical
La Oreja de Van Gogh también estará en las campanadas de TVE
El nuevo año será muy especial para la banda donostiarra, ya que comenzará una nueva gira de conciertos, que llevará por lema 'Tantas cosas que contar'
Marisa de Dios
Las campanadas de TVE que darán la bienvenida al 2026 serán de lo más musicales. Después del anuncio de que sus presentadores serán Chenoa y Estopa (que han tenido que sustituir 'in extremis' a Andreu Buenafuente y Sílvia Abril), la cadena pública ha aprovechado la retransmisión del sorteo de la Lotería de Navidad para desvelar otra sorpresa: habrá actuación de La Oreja de Van Gogh, que presentarán su nuevo sencillo.
El nuevo año será muy especial para la banda donostiarra, ya que comenzará una nueva gira de conciertos, que llevará por lema 'Tantas cosas que contar'. Será la puesta de largo de la vuelta de Amaia Montero al grupo y la celebración del 30º aniversario de la banda.
El tour 2026
El tour les llevará por 15 ciudades españolas y arrancará en el mes de mayo de 2026 con un espectáculo que pasará por Bilbao (9 de mayo), Madrid (28 y 29 de mayo), Albacete (6 de junio), Murcia (13 de junio), Sevilla (26 de junio), Fuengirola (27 de junio), Gijón (10 de julio), San Sebastián (31 de julio), Santander (21 de agosto), Valladolid (27 de agosto), Valencia (4 de septiembre), A Coruña (11 de septiembre), Zaragoza (9 de octubre), Barcelona (6 de noviembre) y Pamplona (20 de noviembre).
La elección del nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años. Y, en sus conciertos, la banda incluirá algunos de sus éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.
