Análisis de audiencia
El duelo entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' en 2025: un ganador y el 'efecto Rosalía'
El balance del año para Pablo Motos y David Broncano ha sido desigual
Marisa de Dios
El duelo entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' marcó la temporada televisiva 2024-25. No solo por la batalla de audiencias, ya que por primera vez un rival le plantaba cara de tú a tú a Pablo Motos, sino también por la denuncia de David Broncano contra su competidor al quedarse sin invitado, lo que desató un pique a cara descubierta que no se recordaba desde hacía años.
El 'show' de Antena 3 se alzó finalmente como ganador en su primera temporada frente a frente y despidió el curso 2024-25 convertido de nuevo en el programa más visto de la televisión, con 11 años de liderazgo consecutivo.
Veinte años y 3.000 emisiones
Algo que ha afianzado a lo largo de este 2025, en el que el 'show' ha celebrado sus 20 años en antena y sus 3.000 emisiones, sin tanta tensión a flor de piel ante su principal rival. El mes de enero, de hecho, fue un punto de inflexión en el duelo entre 'El hormiguero' y 'La revuelta'.
Desde entonces, Motos se ha impuesto a su rival en la media de cuota de pantalla de todos los meses y, hasta junio, la distancia del 'show' de Trancas y Barrancas frente a Broncano no paraba de crecer. Si en enero era de solo 0,5 puntos, en junio alcanzó casi los cinco.
A partir de septiembre, la diferencia no ha sido tan acusada, pero el balance es claro: de los 150 días de emisión de ambos programas, 'El Hormiguero' se ha situado por encima en 135 ocasiones, lo que supone el 90% de sus enfrentamientos.
El tirón de Rosalía
Sin embargo, es curioso que la mayor audiencia en este 2025 la haya tenido 'La Revuelta'. La visita de Rosalía al plató de Broncano, el pasado 10 de noviembre, ha colocado al programa de La 1 como la segunda emisión más vista del año (sin contar las retransmisiones deportivas), solo superada por Eurovisión, con 2.706.000 telespectadores y un 20,4% de cuota de pantalla. Una entrevista que TVE recupera este martes 30 de diciembre con una reposición de 'La Revuelta' (21.45 horas).
El tercer puesto del podio es para 'El Hormiguero' con la vista de Mariano Rajoy el 13 de febrero (2.482.000 y 18,7%), a la que sigue la entrevista de Pablo Motos a Melody el 4 de junio (2.443.000 y 19,9%).
De Rajoy a Felipe González
El programa de Antena 3 se cuela otras tres veces más en el 'ranking' de las 10 emisiones más vista del 2025 exceptuando las retransmisiones deportivas: en el puesto seis con la entrevista a Isabel Preysler del 23 de octubre (2.416.000 y 20,1%), en el puesto ocho con Bertín Osborne y Sergio Ramos el 1 de septiembre (2.347.000 y 21,1%) y en el puesto 10 con Felipe González el 21 de mayo (2.303.000 y 18,4%).
En cambio, 'La Revuelta' solo consigue colarse una vez más en el 'top ten', en el puesto 7. Fue el 7 de enero con Belén Esteban (2.387.000 y 17,4%). Eso sí, ha demostrado su tirón convirtiendo en fenómeno literario a un autor prácticamente desconocido hasta que no pisó el plató del programa de La 1, Custodio Pérez.
Suscríbete para seguir leyendo
- José Foods apuesta por Villanueva del Trabuco para construir su nueva fábrica
- Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
- Ibon Navarro: 'En este Real Madrid, hasta Tavares parece prescindible
- El Ayuntamiento de Málaga activa el plan de emergencia tras la alerta roja
- Hallan muerto a uno de los dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín el Grande
- Más de 50 avisos al 112 por el temporal en Málaga: anegaciones, caídas de objetos y corte de la A-397 en Benahavís
- Alertan a la población del entorno del río Guadalhorce por su rápida crecida tras activarse la alerta roja en Málaga
- Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España