Audiencias
El 'efecto Pedroche' se desinfla: Chenoa y Estopa arrasan y revalidan el liderazgo de TVE en las Campanadas
La cadena pública se consolida como referente en la retransmisión de las 12 uvas para despedir el año
Redacción Yotele
El 'efecto Pedroche' parece que ya no es lo que era. Por segundo año consecutivo, la presentadora y Alberto Chicote han sido superados por TVE, que este año con Chenoa y Estopa revalidaron el liderazgo alcanzado con David Broncano y Lalachus. El especial de la corporación obtuvo un 40,6% de cuota y 5.969.000 de audiencia media entre todos sus canales. Solo en La 1, la retransmisión alcanzó un 34% de share y 4.993.000 personas.
Por su parte, Atresmedia consiguió un gran resultado un 28,7% y 4.126.000 de audiencia media en dos dos cadenas principales, aunque representa su peor resultado desde hace varios años. Emitido por primera vez en simulcast, Cristina Pedroche y Alberto Chicote captaron la atención de 3.273.00 espectadores (22,8%) en Antena 3 y de 853.000 televidentes (5,9%) en La Sexta.
