Exclusiva YOTELE
Iñaki Gabilondo y Alba Flores unen fuerzas en RTVE para rescatar la memoria del exilio español
El periodista y la actriz presentarán juntos la docuserie ‘El exilio. La España sin historia’, un nuevo formato ya en rodaje para la televisión pública
Carlos Merenciano
RTVE ya ha puesto en marcha ‘El exilio. La España sin historia’, una nueva docuserie que abordará uno de los episodios más silenciados del siglo XX español: la huida forzada de miles de personas tras el final de la Guerra Civil. El proyecto estará presentado por Iñaki Gabilondo y Alba Flores, una dupla inédita que combina rigor periodístico y sensibilidad interpretativa para acercarse a un relato colectivo marcado por la pérdida y el desarraigo, según ha podido saber YOTELE en exclusiva.
El formato, producido por Tarabilla 97, ya ha iniciado sus grabaciones tras varios meses de preparación. La productora repite colaboración con la corporación pública después de su trabajo en 'La gran aventura de la lengua española', también conducido por Gabilondo. En esta ocasión, el foco se sitúa en las historias personales y en el impacto histórico del exilio republicano, combinando material documental con recreaciones dramáticas.
La serie ha recorrido distintas localizaciones de la península para dar forma a esos relatos, con rodajes en ciudades como Alicante o Cáceres, lugares clave en las rutas del exilio. La dirección corre a cargo de Antonio Atilano, que apuesta por una puesta en escena sobria y cuidada, pensada para conectar el pasado con el presente y dar contexto a una memoria que durante décadas quedó relegada.
El nombre de Alba Flores ya había sido adelantado meses atrás por el presidente de RTVE, José Pablo López, como rostro de un proyecto centrado en el exilio. La incorporación de Iñaki Gabilondo refuerza ahora el peso editorial del formato, además de suponer un nuevo paso en la reciente vinculación del veterano periodista con la televisión pública. Con esta docuserie, RTVE apuesta por un relato histórico que busca llenar los vacíos de la memoria colectiva y ofrecer una mirada coral a una España que se marchó y a la que, durante mucho tiempo, no se quiso mirar.
