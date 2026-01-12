Bombazo mediático
Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta
El periodista catalán se une al grupo de San Sebastián de los Reyes, donde ya está trabajando en su nuevo espacio en el canal verde
Carlos Merenciano
Madrid
Atresmedia ha sorprendido esta mañana, lunes 12 de enero, con el anuncio de que refuerza su plantilla de rostros con la incorporación de Marc Giró, uno de los comunicadores más reconocibles y valorados del panorama actual. El presentador, periodista y escritor, que hasta ahora estaba ligado a TVE, se suma al grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes y estrenará su primer proyecto en laSexta a lo largo de 2026.
*En elaboración...
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- El Gobierno central y la Junta de Andalucía dan luz verde al futuro urbanismo de Marbella
- Vivir en un castillo, en mitad de Málaga, es posible
- El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
- La avispa «asesina» llega a Málaga: localizan los primeros nidos de Velutina
- La taberna gaditana Er Pichi de Cái apuesta por la Costa del Sol con su nueva apertura en Fuengirola
- Los polígonos industriales de Málaga piden una solución para los atascos en hora punta y más transporte público
- El parque natural de Málaga con una enorme laguna de 22 hectáreas y restos del Calcolítico: está repleto de flamencos, patos y cigüeñuelas