Telecinco elige día para el estreno de 'Casados a primera vista' y 'El precio justo' y desvela cuándo recuperará 'First Dates'
La cadena estrena el mismo día el concurso y el reality, mientras que el salto del dating show tendrá que esperar
Redacción Yotele
Telecinco ha desvelado ya cuándo estrenará dos de sus "nuevas" apuestas para este año y además ha puesto fecha también al regreso de 'First Dates' a la cadena. La cadena estrenará el próximo lunes 19 de enero la nueva temporada 'Casados a primera vista', la primera en Telecinco.
Será a las 23:00 horas, previsiblemente después de un nuevo programa de 'La isla de las tentaciones'. Ese mismo día, pero mucho más temprano llegará la nueva temporada de 'El precio justo', el concurso de Carlos Sobera que vuelve a la parrilla cuatro años después.
En el caso del concurso, supondrá una reestructuración de las mañanas de Telecinco, adelantando el horario de 'Vamos a ver' y reduciendo la duración de 'El programa de Ana Rosa'. Desde el próximo lunes, las mañanas de la cadena de Fuencarral quedarán así:
● 8:00 La mirada crítica
● 9:00 El programa de Ana Rosa
● 12:40 Vamos a ver
● 13:45 El precio justo
Por último, el 26 de enero 'First Dates' volverá al access de Telecinco para emitirse de lunes a miércoles. A partir de ese mismo día, 'Horizonte' cubrirá esa franja en Cuatro.
