Fútbol y televisión
La Liga vuelve a TVE con un partido en abierto cada jornada en Teledeporte
RTVE ha anunciado un acuerdo con DAZN para que la Primera División regresa al ente público diez años después
EP
RTVE ha anunciado un acuerdo con DAZN para la emisión en abierto de un partido de Primera División que se emitirá en Teledeporte, lo que supone que la Liga regrese, diez años después, a la televisión pública.
La emisión de los partidos en abierto comienza este mismo viernes, 16 de enero, a las 21.00 horas. El primer encuentro de esta nueva estapa será el enfrentamiento entre el Espanyol y el Girona.
RTVE ya ha confirmado que los siguientes duelos que se ofrecerán de manera gratuita son el Levante-Elche de la jornada 21; y el Mallorca-Sevilla de la jornada 22.
"Con este acuerdo, RTVE refuerza su compromiso con el deporte en abierto y consolida a Teledeporte como canal temático de referencia, convirtiéndose en la casa de los equipos de LaLiga EA Sports que no participen en competiciones europeas", ha destacado RTVE en un comunicado.
Asimismo, entre los clubes que se verán en esta ventana figuran el Sevilla, Real Sociedad, Espanyol, Mallorca, Osasuna y Alavés. También se sumarán otros como el Athletic, Villarreal, Betis, Celta de Vigo o Rayo Vallecano "una vez finalice su participación continental".
RTVE cuenta con una larga tradición en la retransmisión del fútbol de Primera División. Se empezaron a emitir partidos de La Liga en 1963 y, durante décadas, ofreció un encuentro semanal hasta la temporada 1989-90. La competición regresó en la temporada 2015-16 y, a partir de ahora, vuelve de forma estable a través de la ventana de Teledeporte.
