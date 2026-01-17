'MasterChef'
Jordi Cruz y Pepe Rodríguez se pronuncian por primera vez sobre la salida de Samantha Vallejo-Nágera de 'MasterChef': 'Lloramos"
Samantha Vallejo-Nágera lanza un enigmático mensaje después de abandonar 'MasterChef' tras 13 años siendo jueza: "Nos volvemos a ver pronto"
Kevin Rodríguez
La salida de Samantha Vallejo-Nágera de 'MasterChef' tras 13 años formando parte del jurado provocó un auténtico terremoto en el talent culinario de TVE, que vio como perdía a una de sus caras más conocidas. Ahora, una semana después, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez se pronuncian por primera vez sobre la salida de su compañera.
Los otros dos miembros del jurado del programa pasearon anoche por la alfombra de los Premios Iris, donde hicieron declaraciones a Europa Press: "La echamos mucho de menos, es una hermana, es de la familia. Pero ella va a hacer mil millones de cosas y le va a ir muy bien. Y a nosotros, ese puntito de frescor, lenguajes nuevos como el de las redes sociales, nos va a venir muy bien también", argumentaron en un primer momento.
"Nos dio pena, lógicamente. Estamos en una empresa, llevamos muchos años juntos y siempre sientes pena, pero no nos queda otra que mirar el futuro. Esto es como cualquier otro trabajo. Lloramos diez minutos y luego vimos que hay luz, vida y futuro", expresó Rodríguez mientras que Jordi trató de pincharle: "Me hubiera dado menos pena que se hubiera ido Pepe".
Los jueces estuvieron acompañados de su nueva compañera Marta Sanahuja, que hizo sus primeras valoraciones sobre el nuevo reto al que se enfrenta: "Afronto esto con muchísima ilusión, muy feliz. Es una oportunidad increible y tengo ganas de esta nueva temporada que se presenta con muchas sorpresas. Creo que va a ser espectacular. Estos dos son una guasa, me han acogido superbién y me he sentido bien desde el principio".
- Prohibido subir a la Sierra de Alhaurín este sábado: habrá una batida para cazar jabalíes
- Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- Ginés Serrán asegura que los gastos de fundición y transporte de sus esculturas corren de su cargo y que los pedestales costarán 60.000 euros
- Una disputa a tiros entre dos clanes pone en jaque a la Trinidad
- Málaga Acoge da el adiós definitivo a su histórica sede de la calle Ollerías
- ¿Dónde va a nevar en Málaga este fin de semana?
- Indra inaugura su nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión en Málaga con 700 trabajadores y 40 millones de inversión