'Y Ahora Sonsoles'
Un fallo técnico en directo deja a Sonsoles Ónega en negro y con la palabra en la boca: "De repente hemos visto a Los Simpson"
El programa sufrió un fallo técnico y la imagen se fue a negro durante segundos
Kevin Rodríguez
La presentadora Sonsoles Ónega vivió este miércoles un momento inesperado en pleno directo de 'Y Ahora Sonsoles' en Antena 3 cuando, en plena información sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, la emisión se fue completamente a negro sin previo aviso.
Todo ocurrió cuando Salvador García‑Ayllón, profesor de ingeniería civil, estaba analizando las posibles causas del accidente y, de repente, la imagen del programa desapareció mientras aún se escuchaba al experto con interferencias evidentes.
Durante 17 segundos los espectadores vieron un clip de Los Simpsons de un anuncio de Neox, hasta que finalmente Antena 3 logró recuperar la señal y Ónega respiró aliviada: "Ya hemos vuelto", celebró.
Ya con todo restablecido, la presentadora explicó lo ocurrido al público: "Disculpen porque, de repente, hemos visto a Los Simpsons. Hemos perdido la emisión durante unos segundos. ¡Qué susto, por Dios!", antes de dar paso de nuevo a los expertos para continuar con el debate.
- El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
- Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
- Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
- Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz
- Dos de las peores aguas de Andalucía están en Málaga: 'No usan el agua del grifo ni para cocinar
- La borrasca Harry trae a Málaga lluvias hasta el domingo y vientos fuertes
- Teledeporte se une a las retransmisiones del Unicaja y del resto de equipos españoles en el Round of 16 de la BCL
- Fallece el doctor Ismael Herruzo, jefe de servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Regional