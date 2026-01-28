Nuevo proyecto
Netflix prepara una miniserie de ficción sobre el caso Marta del Castillo y arrancará su rodaje en Sevilla
La producción, impulsada por Bambú Producciones junto a La Claqueta PC, contará con el apoyo de la familia y adaptará a ficción uno de los sucesos más impactantes de 2009
Carlos Merenciano
Netflix ha anunciado que próximamente comenzará en Sevilla el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo, uno de los crímenes que más conmocionaron a la sociedad española en las últimas décadas. El proyecto, que por el momento no tiene título, adaptará a ficción los hechos que rodearon el asesinato de la joven sevillana en enero de 2009.
La miniserie está producida por Bambú Producciones, responsable de títulos como ‘El caso Asunta’, en colaboración con La Claqueta PC. Según ha confirmado la plataforma, el desarrollo del proyecto cuenta con el apoyo de la familia de Marta del Castillo, un aspecto clave en un caso que sigue generando un fuerte impacto emocional y social.
Marta del Castillo tenía 17 años cuando desapareció el 24 de enero de 2009 tras salir de su domicilio en Sevilla. Días después, la investigación se centró en su expareja, Miguel Carcaño, quien acabó confesando el crimen y fue condenado a 21 años y tres meses de prisión. Sin embargo, el cuerpo de la joven nunca ha sido localizado, lo que ha convertido el caso en una herida abierta tanto para la familia como para la opinión pública.
La instrucción y el juicio estuvieron marcados por versiones contradictorias sobre lo ocurrido y sobre el paradero del cuerpo, así como por la implicación de otras personas del entorno del condenado, algunas de ellas juzgadas por encubrimiento o falso testimonio. La ausencia de una verdad definitiva y la imposibilidad de cerrar el duelo convirtieron el caso en uno de los más mediáticos de la crónica negra española.
Con esta nueva producción, Netflix amplía su apuesta por la ficción inspirada en sucesos reales recientes, tras el éxito de otras series y documentales de true crime como 'La viuda negra' o 'El caso Alcàsser'. La miniserie buscará trasladar a la ficción no solo los hechos, sino también el impacto social y emocional que el caso tuvo en Sevilla y en el conjunto del país.
Por el momento, no se han anunciado ni el reparto ni la fecha prevista de estreno, aunque el inicio del rodaje en la capital andaluza confirma que el proyecto se encuentra ya en una fase avanzada de desarrollo.
