Telecinco prueba el amor bajo el detector de mentiras con su nuevo reality: así es ‘The Honesty Box’

La sinceridad será la verdadera protagonista del nuevo reality que prepara Telecinco. La cadena ha iniciado la producción de ‘The Honesty Box’, un dating show que pone a prueba las relaciones desde su mismo origen: ¿qué ocurre cuando no hay margen para mentir al empezar a conocer a alguien?

El formato, producido junto a Brutal Media, parte de una idea tan sencilla como inquietante. Un grupo de solteros y solteras convivirá en una villa de ensueño mientras inicia relaciones sentimentales guiadas por expertos. Sin embargo, cada avance emocional estará condicionado por una tecnología capaz de analizar la veracidad de sus respuestas cuando se enfrenten a preguntas sobre su pasado, sus sentimientos o sus verdaderas intenciones.

La mecánica introduce un elemento diferencial respecto a otros realities del género: un sistema tecnológico utilizado habitualmente en ámbitos como la seguridad o la defensa que determinará con un alto grado de fiabilidad si los participantes dicen la verdad o están ocultando información. El programa plantea así un escenario inédito: comenzar una relación sabiendo con certeza si la otra persona es honesta o no.

El formato original aterriza ahora en España con un casting que ya en marcha. La versión nacional, cuyo título definitivo aún no se ha cerrado, buscará explorar hasta qué punto las relaciones sentimentales se sostienen cuando desaparecen los filtros, las medias verdades y las estrategias para agradar.

Con ‘The Honesty Box’, Telecinco refuerza su apuesta por los realities de convivencia con un giro psicológico y tecnológico que promete tensar al máximo las emociones. Porque, cuando el amor empieza bajo vigilancia, la gran pregunta no es quién conecta con quién, sino quién se atreve a decir toda la verdad.