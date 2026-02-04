'Pasapalabra'
Especial 'Pasapalabra': Todas las veces que Manu o Rosa se han quedado a una palabra de llevarse el bote
Los dos concursantes han rozado el gran premio del programa de Antena 3 en varias fechas clave, quedándose siempre a una sola letra de completar El Rosco
Kevin Rodríguez
Manu y Rosa se han convertido en dos de los grandes protagonistas recientes de Pasapalabra gracias a una trayectoria marcada por la regularidad, la tensión y los finales ajustados. Mañana, por fin, uno de los dos se llevará el bote más alto de la historia del concurso, así que repasamos todas las veces en la que uno de los dos se ha quedado a solo una palabra de completar El Roco.
20 de junio de 2024
En esa fecha, Manu fue el primero en quedarse a un solo acierto de completar El Rosco, con un bote de 250.000 euros. El concursante logró responder correctamente a 24 definiciones, pero falló en la última letra, lo que impidió que se llevara el premio.
17 de julio de 2024
Un mes después, Manu volvió a repetir la misma hazaña, alcanzando de nuevo los 24 aciertos cuando el bote ya ascendía a 364.000 euros. Otra respuesta fallida en el tramo final frustró su intento de ganar el premio.
26 de febrero de 2025.
Con el bote ya por encima del millón de euros, Manu volvió a quedarse a una sola letra de completar El Rosco. Pese a firmar 24 respuestas correctas, el concursante no logró cerrar el círculo en una de las tardes más tensas del programa.
28 de marzo de 2025
Manu repitió la situación apenas un mes después, cuando el bote alcanzaba los 1.414.000 euros. De nuevo, se quedó a un solo acierto de llevarse el premio más alto del concurso.
16 de septiembre de 2025
Rosa vivió su momento más cercano al bote al alcanzar los 24 aciertos con más de dos millones de euros en juego. La concursante se quedó a una letra de completar El Rosco en su primer gran intento.
7 de octubre de 2025
Manu volvió a protagonizar otro Rosco casi perfecto con un bote superior a los 2,2 millones de euros, firmando de nuevo 24 aciertos y quedándose a una sola palabra de la victoria.
27 de octubre de 2025
El concursante repitió la historia semanas después, cuando el bote ya superaba los 2,3 millones de euros, quedándose otra vez a un acierto de completar el Rosco final.
23 de diciembre de 2025
Rosa cerró el año con otro Rosco de 24 aciertos y un bote de 2.542.000 euros, quedándose igualmente a una sola letra de ganar Pasapalabra.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Borrasca Leonardo: el nivel de los ríos empieza a subir en Málaga y se desmandan en Cádiz
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- Málaga en alerta: la Junta recomienda el teletrabajo y restringe la movilidad por la borrasca Leonardo
- Los embalses de Málaga recuperan los 400 hectómetros que no sumaban desde el inicio de la pandemia
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- De amasar con una yegua a ser la favorita de Málaga: el increíble origen de la panadería que nació hace 150 años entre establos