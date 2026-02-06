Manu Pascual, el concursante que casi se lleva el bote de 2.716.000 euros en 'Pasapalabra'

Manu Pascual, concursante de Pasapalabra, se ha convertido en un referente del popular concurso de Antena 3. Con 29 años, ha superado los 400 programas en la silla azul, consolidándose como el participante más longevo en la historia del formato y batiendo récords históricos de constancia y permanencia.

Este jueves 5 de febrero de 2026, Manu vivió uno de los momentos más intensos de su trayectoria: acompañó a Rosa Rodríguez en el Rosco en el que ella se alzó con el bote más alto de Pasapalabra, 2.716.000 euros, superando el récord anterior de 2.272.000 €. La última palabra que permitió a Rosa ganar el bote, la M, la acertó con apenas 3 segundos, mientras Manu disputaba cada respuesta.

Las cifras que hacen de Manu un icono de 'Pasapalabra'

Manu ha participado en 437 programas, con 161 ganados, 147 perdidos y 129 empatados; acumulando 270.600 euros antes del histórico Rosco de este jueves 5 de febrero. Se ha quedado a un acierto del bote en seis ocasiones, demostrando una constancia sin igual.

Rosa se alza como ganadora del bote más alto de 'Pasapalabra' / ATRESMEDIA

Rosa Rodríguez, su compañera de Rosco, ha participado en 307 programas y fue la ganadora del bote récord de Pasapalabra, consolidando este duelo como uno de los más seguidos de la historia reciente del programa.

De Collado Villalba a la silla azul: la historia de Manu

Natural de Collado Villalba, Manu debutó en Pasapalabra el 16 de mayo de 2024 tras superar el exigente casting inicial de la silla azul. Su inteligencia, constancia y simpatía le han convertido en uno de los rostros más reconocibles del programa. Durante más de un año, Manu ha disputado diariamente el Rosco con Rosa, consolidándose como un concursante emblemático que ha cautivado a la audiencia con su conocimiento y su estilo tranquilo y cercano.

Manu Pascual, nacido el 2 de septiembre de 1996 en el Hospital La Paz de Madrid y residente toda su vida en Collado Villalba, es graduado en Psicología y compagina su participación en Pasapalabra con un máster en Terapia Psicoanalítica, vocación a la que planea dedicarse plenamente tras su etapa televisiva.

Los concursantes Manu y Rosa, junto a Roberto Leal en el plató de 'Pasapalabra' / ATRESMEDIA

Mantiene su vida personal discreta, sin redes sociales y con su relación sentimental en privado; y ha destacado la importancia de su familia, especialmente de su madre, a quien atribuye gran parte de sus valores: "Ha peleado por darme la mejor educación posible. Esto no es nada comparado con su lucha", declaró emocionado.

Psicólogo y cinéfilo

Su familia, incluyendo madre, abuela y tía, ha sido un pilar fundamental en su formación. Apasionado del cine y del deporte, Manu dedica su tiempo libre al ciclismo, los viajes y el ocio con amigos. Su gusto musical se centra en el rock y disfruta del terror y suspense en cine y literatura, con favoritos como El Bosque de M.N. Shyamalan y Twin Peaks.

Se define por su constancia, respeto y gratitud, destacando su memoria y su amor por los concursos desde la infancia. De hecho, preparó su participación en Pasapalabra desde principios de 2021, animado por su familia y su pasión por los retos intelectuales.