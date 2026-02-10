Lara Hernández explica la nueva alianza de izquierdas y responde a la propuesta de Rufián: "Vamos a hablar con todo aquel que quiera formar parte"

Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, ha intentado esta mañana en 'Al Rojo vivo' poner algo de luz al nuevo proyecto político que ha agitado el tablero de la izquierda y que se presentará el próximo 21 de febrero: “Somos cuatro partidos que estamos trabajando coordinados desde hace mucho tiempo”, ha dicho claramente al explicar que no se trata de una idea espontánea, sino de algo que llevan preparando desde hace meses tanto en el gobierno como “de manera discreta”.

Hernández ha insistido en que no van a poner “puertas al campo”: este espacio quiere ser más grande que una simple suma de siglas y aspira a abrirse a otros actores y movimientos sociales que quieran sumarse al proyecto iniciado por su formación, Izquierda unida, Comuns y Más Madrid.

Sobre el liderazgo y los nombres propios, la responsable de Sumar ha mandado un mensaje claro: primero hay que construir la casa y luego elegir los muebles. En sus palabras, la prioridad es definir un proyecto sólido antes que decidir quién encabeza la lista. Eso sí, no se ha cortado al afirmar que el papel de Yolanda Díaz es “incuestionable” y que, “más tarde o más temprano”, tomará las decisiones que mejor convengan a la izquierda.

Sobre la propuesta de frente amplio de Gabriel Rufián, la coordinadora de Sumar admite que es "bienvenida": "Celebramos que se produzcan reflexiones que, de alguna manera, abunden en la necesidad y en la urgencia de ponerse en marcha ya". Porque entendemos, insiste y subraya, que "hay una demanda en la calle que tiene que ver con volver a hablar de los problemas de la gente y de poner en el centro cuestiones que preocupan de verdad a la ciudadanía". Por tanto, "evidentemente", insiste Hernández, "vamos a interlocutar y hablar con todo aquel que quiera formar parte de este proyecto político que lanzamos".