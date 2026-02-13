Manu Baqueiro: "Después de 'Amar es para siempre' había miedo, pero se desvaneció porque salió trabajo"

A Amanda (Elena Rivera), la protagonista de la nueva serie de la nueva serie de Antena 3 'Perdiendo el juicio', la vemos trabajando en dos bufetes muy diferentes, liderados por hombres con visiones antagónicas sobre la profesión. Los interpretan dos actores con una sólida carrera televisiva: Manu Baqueiro, el Marcelino de 'Amar es para siempre', y Miquel Fernández ('Las noches de Tefía', 'Alba', 'Mar de plástico', que será Ferran Adrià en la nueva serie de TV3 'Gènesi').

Poco tienen en común sus personajes, aparte de su profesión.

Manuel Baqueiro: El mío, Gabriel Ochoa, es un gran abogado, un poco caótico, con unos métodos especiales. Tiene un bufete con unos trabajadores un tanto desencantados. Y le surge la oportunidad de contratar a Amanda, un fichaje que le puede volver a congraciar con la profesión y hacer que el despacho salga adelante.

Miquel Fernández: En cambio César, el mío, es un triunfador. Tiene un bufete fantástico, gana mucho dinero, está muy reconocido en el sector. Pero empieza la serie siendo el marido de Amanda y luego hay una elipsis y lo han dejado. Yo creo que sigue enamorado de ella.

Aunque haya tramas judiciales, ¿en la serie no hay un punto de resolver misterios?

Manu Baqueiro: Sí, más allá de los juicios, cuando empiezan los casos casi pasamos a ser una especie de abogados-detectives.

Miquel Fernández: Yo pienso en Amanda como una especie de Sherlock Holmes, con ese rollo de investigación.

¿Tienen referentes de series de letrados?

Manu Baqueiro: A mí 'Ally McBeal' me molaba bastante. Era una serie de abogados que aprovechaba para contar también lo que había detrás de la vida de los personajes, como 'Perdiendo el juicio'. También me he fijado mucho en 'Luz de luna', aunque no fuera de abogados, sino de detectives. El personaje de Bruce Willis era un pillo con buen corazón y con métodos un poco al límite de la legalidad, como Gabriel Ochoa.

¿Están los casos de la serie basados en historias reales?

Miquel Fernández: El 90% de los casos están basados en la realidad. Y mira que a veces son rocambolescos, tanto que cuesta creer que sean verdad. Es eso que dicen de que la realidad supera a la ficción.

Manu Baqueiro: Se toman sus licencias, pero vienen de casos reales. Aquí hay historias tremendas, pero luego te da tranquilidad cuando te explican que son cosas que han ocurrido de verdad. Porque pensaba: ¿esto quién se lo va a creer?

Sus personajes se manejan con jerga de abogados. Para Manu no sería complicado, porque estudió Derecho.

Manu Baqueiro: ¡Sí, hace muchísimos años! Es una etapa de mi vida que se ha quedado muy atrás, pero nunca está de más. En la serie tenemos un asesor jurídico y alguna vez también ha ayudado aportando algo, si en esa negociación tenía que estar el fiscal o cosas así. Yo estoy tranquilo, sé que si la ven los abogados no van a decir: esto no es así.

Manu, ¿la sombra de 'Amar es para siempre' es alargada? Porque estuvo allí muchos años.

Manu Baqueiro: Es una sombra bonita. Desde que terminé 'Amar...' no he parado de trabajar. He estado haciendo teatro, pude estar en '¿A qué estás esperando?' y 'Tu cara me suena'... Así que estoy felizmente ocupado. Estoy muy orgulloso de mi personaje de Marcelino. Evidentemente se me va a relacionar con él toda la vida, pero eso no quiere decir que no hay vida más allá de Marcelino.

¿Le daba miedo caer en el encasillamiento, a que costara que le llegaran otros papeles?

Manu Baqueiro: Es algo que todos pensamos cuando estás tanto tiempo encarnando a alguien. Pero yo he confiado mucho en mí. Pensaba que a lo mejor me iba a pasar un tiempecito más por ahí viajando y dejando que se enfriara un poco el tema, pero enseguida empezaron a surgir pruebas y proyectos. Así que ese miedo lo tenía, pero gracias a Dios se desvaneció porque enseguida salió trabajo.

¿Aceptaría otro papel en una serie diaria?

Manu Baqueiro: Creo que hay que ir recorriendo etapas, pero eso no quiere decir que siempre diga que no. Las series diarias son un vehículo maravilloso, del que todos comemos, y que dan un callo increíble a un actor. Si llega el caso ya veríamos.