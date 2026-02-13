Micro en mano
Susi Caramelo vuelve a los photocalls y no se corta al preguntarle a Aitana por el amor y sus exparejas: "Eras una niñata"
La cantante se pronuncia sobre su relación actual y cómo vive su amor por sus exparejas.
Carlos Merenciano
laSexta emitió ayer, jueves 12 de febrero, un especial de San Valentín conducido por Susi Caramelo que llevaba por título 'Especialita'. En este programa, de menos de una hora, Susi volvía a hacer lo que tanta fama le dio: ir a los photocalls a preguntar a los famosos.
Es por ello que Susi se embarcó en un viaje a Valencia para asaltar a los personajes conocidos que pasaban por la alfombra roja de Los 40 Music Awards, entre los que se encontraban famosos del nivel de Chiara Ferragni, Pablo Alborán o influencers como Anabel Pantoja, Violeta Mangriñán y Susana Bicho.
Pero la persona que más atención acaparó –al menos, que atendiera a Susi, pues Rosalía no se paró ante el micro de la humorista– fue Aitana Ocaña. La cantante escuchó las reflexiones de Susi sobre ella y el amor: "Esto es impresionante, eres ya casi inaccesible, y te has enamorado otra vez, que estamos haciendo un especial del amor. Ahora has confesado que te has enamorado. De este sí, ¿eh? Los otros, mierda", decía en relación a Plex.
Aitana, muy educadamente, respondió tajante: "No, no quiero que se tergiverse lo que dije, para nada, porque no sería justo. Por supuesto que me enamoré, solo he dicho que el amor se transforma y lo vives de otras formas. Ahora lo vivo desde una perspectiva más sana, y antes lo vivía mucho desde una perspectiva más de niñata". Ante la respuesta, Susi también quiso alargarla: "La última vez que te entrevisté eras tan niñata, y ahora eres diferente. Has madurado".
- Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
- Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
- El restaurante 'escondido' en una gasolinera de Málaga que está arrasando con sus platos de sushi a solo 3 euros
- Málaga se confirma como la tercera provincia que más empresas crea en España tras Madrid y Barcelona
- Peligro de desborde de la presa de Montejaque: se queda a 30 centímetros de su coronación a la espera de nuevas lluvias
- Dedican en Campanillas una calle a un militar malagueño asesinado por Israel junto a la calle Israel: 'Esto es un insulto a la memoria de mi hijo
- Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
- Inician en Alhaurín de la Torre las obras que acabarán con los cortes de luz en la barriada de Carranque