Equipo renovado
RTVE ficha a Núria Marín para los Premios Goya y compartirá trabajo con Marina Rivers e Inés Hernand
La periodista se suma al equipo digital de RTVE Play para cubrir la alfombra roja y el backstage en la 40ª edición de los galardones.
Carlos Merenciano
RTVE refuerza su despliegue para la 40ª edición de los Premios Goya con un nuevo fichaje. Núria Marín se incorpora al equipo de RTVE Play para cubrir la alfombra roja y el backstage del evento, donde compartirá conducción con Inés Hernand y Marina Rivers. La plataforma ofrecerá un especial en directo con conexiones constantes y contenido exclusivo desde el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona.
La gala, presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, se emitirá en directo desde las 22:00 horas en La 1, TVE Internacional, RNE, RTVE Play y, por primera vez, en La 1 Ultra HD. En televisión, los comentarios correrán a cargo del periodista Carlos del Amor. Antes, La 1 ofrecerá un especial desde la alfombra roja con Elena S. Sánchez al frente, acompañada por varios rostros de la casa.
RTVE Play ampliará la experiencia digital con hasta nueve señales distintas en directo. Los usuarios podrán elegir entre la alfombra roja, el especial de La 1, la señal limpia para ver los estilismos, la retransmisión en lengua de signos, la gala en catalán o el acceso al backstage, entre otras opciones. La cobertura online incluirá entrevistas, momentos exclusivos y contenido en tiempo real.
La radio pública también se volcará con la gran noche del cine español. RNE emitirá un especial de ‘De Película’ con Yolanda Flores, mientras que Ràdio 4 ofrecerá el ‘Especial Catifa vermella’ y la retransmisión íntegra de la ceremonia en catalán. Además, los informativos y magacines de RTVE dedicarán espacios especiales durante toda la semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga
- EMASA devolverá dinero a 68.057 malagueños por un error en las lecturas estimadas desde 2013
- Los problemas con el AVE provocan que las reservas en Málaga para Semana Santa caigan un 35%
- Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones
- Ibon Navarro y Olek Balcerowski, protagonistas cajistas de la rumorología de la Copa
- Carmen Manzano, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Málaga: «Somos familias multiespecie, con perros, gatos, cobayas...»
- El Joventut, rival del Unicaja para ganar la BCL, muy cerca de anunciar la incorporación de Jabari Parker
- El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños